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Nechcete přejít na iOS 27? Apple vydal iOS 26.7.2, přináší důležité bezpečnostní opravy

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Zatímco většina pozornosti se včera upírala na vydání iOS 27.2, Apple nezapomněl ani na uživatele, kteří se rozhodli zůstat u loňského iOS 26. Kalifornský gigant totiž spolu s novými verzemi svých operačních systémů uvolnil také iOS 26.7.2, který je určen právě pro iPhony dosud neaktualizované na iOS 27. A přestože se žádných nových funkcí nedočkáte, jeho instalaci se rozhodně vyplatí věnovat pozornost.

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Apple totiž v případě iOS 26.7.2 vsadil výhradně na bezpečnostní opravy, jejichž prostřednictvím odstraňuje celou řadu zranitelností. Ty se týkají například zpracování škodlivě upravených obrázků, zvukových souborů či PDF dokumentů, ale také některých systémových komponent. V určitých případech mohly chyby umožnit aplikacím přístup k citlivým uživatelským datům nebo způsobit nestabilitu systému.

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Pokud tedy patříte mezi uživatele, kterým iOS 26 vyhovuje a nemají zatím důvod přecházet na jeho nástupce, je nová aktualizace přesně pro vás. Apple totiž opět ukazuje, že přinejmenším po určitou dobu dokáže bezpečnostními opravami podporovat i starší generaci svého operačního systému, aniž by uživatele nutil okamžitě přecházet na nejnovější verzi. iOS 26.7.2 je již dostupný ke stažení prostřednictvím Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Pokud tedy na svém iPhonu stále používáte iOS 26, doporučujeme instalaci zbytečně neodkládat.

Zdroj
Diskuze
iOS 27

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