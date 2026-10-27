iPhone Duo skrývá v Nastavení zajímavou věc, která vám může zamotat hlavu při servisu

Že se Apple rozhodl do iPhone Duo nasadit dvě baterie, konkrétně pak do každé části tohoto ohebného telefonu jednu, není žádným tajemstvím, protože se tímto krokem on sám chlubil při představení. Tyto baterie jsou pak vzájemně propojeny tak, aby fungovaly de facto jako jeden celek a nabízely tak bezproblémové napájení tohoto zajímavého zařízení. Pokud si však myslíte, že se baterie v iPhone Duo chová po tomto propojení ve všech směrech stejně jako klasická baterie v iPhone, jste na omylu. Nastavení tohoto telefonu totiž nabízí poměrně zajímavý detail, který vás přesvědčí o opaku.
Apple totiž v Nastavení – Baterie nejenže znovu „přiznává“, že se v iPhone Duo skrývají dvě baterie, ale co víc, u obou baterií uvádí kapacitu, počet nabíjecích cyklů, datum výroby i datum prvního použití. Poměrně zajímavé je pak to, že někteří uživatelé hlásí, že se datum výroby jednoho a druhého článku baterie v jejich telefonu liší, což je docela zajímavé. Můj testovací kus se nicméně dočkal výroby obou baterií shodně v září. Ruku v ruce s takto odkrytými detaily o bateriích se nicméně nabízí otázka, jak se budou jednotlivé akumulátory chovat postupem času a tedy zda například jeden nebude stárnout rychleji než ten druhý vinou výrobní kvality.
V takovém případě bychom se totiž mohli teoreticky dostat do docela komické situace, kdy zatímco jedna baterie v iPhone Duo bude stále solidně provozuschopná se slušnou kapacitou, jiná kvalitativně horší už bude třeba hlásit servis. A bude zřejmě jen na vás, jak se k celé záležitosti postavíte, potažmo jak se vlastně bude celá věc projevovat. Jelikož je ale zařízení na trhu teprve pár dní, je jasné, že podobné problémy jsou zatím vzdálené doslova několik let a palčivé tedy rozhodně nejsou. Myslím si ale, že se přesto jedná o docela zajímavou ukázku toho, co s sebou nová technologická řešení přináší.
Velmi dulezita zprava😂 je videt úpadek, uz nemi o cem psat
Naopak.Pro bezneho uzivatele,je to uzitecna zprava.