DATART finišuje s obřími slevami! Elektroniku nyní pořídíte až o 40 % levněji

Komerční sdělení: Pokud už nějakou dobu pokukujete po nové elektronice, možná právě nastal ten správný čas vytáhnout peněženku. Oblíbená akce DATART nákupy totiž míří do finále a s ní i možnost pořídit si celou řadu produktů se slevami až 40 %. Ať už plánujete vyměnit starší televizi, pořídit nový telefon, vybavit kuchyň nebo si jen udělat radost nějakou technologickou vychytávkou, aktuální nabídka rozhodně stojí za prohlédnutí. Času však už příliš nezbývá. Akce totiž končí 30. října, tedy už za pouhé tři dny.
Telefony, televize i herní příslušenství výrazně levněji
Z pohledu technologických nadšenců je zajímavá především nabídka mobilních telefonů a nositelné elektroniky, na které DATART poskytuje slevy až 20 %. Stejné zvýhodnění platí také pro vybrané notebooky, počítače a tablety. Pokud však hledáte novou televizi, můžete ušetřit až 30 %, což už u dražších modelů představuje poměrně zajímavé částky.
Ještě výraznější slevy se týkají vybraného audia, herního příslušenství nebo doplňků pro mobilní telefony a tablety, kde se zvýhodnění šplhá až ke 40 %. Levněji lze pořídit také sluchátka se slevami až 30 %, monitory a tiskárny až o 20 % nebo produkty chytré domácnosti až o 30 %. A pokud rádi stavíte LEGO, potěšit vás mohou i stavebnice se slevou až 15 %.
Ušetřit můžete i při vybavování domácnosti
DATART nákupy se samozřejmě neomezují jen na klasickou elektroniku. Slevy až 20 % se vztahují také na vybrané pračky, sušičky, lednice nebo myčky nádobí. Kuchyňské roboty, kávovary, horkovzdušné fritézy či vysavače pak můžete pořídit až o 30 % levněji. Za pozornost stojí rovněž kuchyňské potřeby Tefal, na které se vztahuje sleva 40 %.
Důležité je však upozornit na jednu věc. Slevy se neuplatňují automaticky. U vybraného produktu je potřeba kliknout na tlačítko „Koupit se slevou“, díky kterému získáte zvýhodněnou cenu. Akce platí i pro VIP zákazníky, není nutné zadávat slevový kód a jednotlivé slevy nelze vzájemně kombinovat.
Pokud tedy máte některý z produktů vyhlédnutý, s návštěvou DATARTu bych příliš neotálel. DATART nákupy končí už v pátek 30. října 2026, případně dříve při vyprodání zásob. A byla by škoda nechat si zajímavou slevu utéct jen proto, že jste nákup odkládali příliš dlouho.