Apple výrazně vylepšuje své profesionální aplikace. Final Cut Pro, Logic Pro i Pages dostávají nové AI funkce

Apple dnes rozhodně nezahálí. Vedle představení nových Maců s čipem M6 totiž oznámil také poměrně zásadní aktualizaci balíku Apple Creator Studio, která přináší nové nástroje pro střih videa, úpravu fotografií, tvorbu hudby i kancelářskou práci. A přestože by se mohlo zdát, že jde jen o další várku drobných vylepšení, tentokrát se Apple pustil do změn, které mohou některým uživatelům skutečně výrazně usnadnit práci. Velkou roli v nich totiž hraje umělá inteligence.
Final Cut Pro dostává tisíce efektů, Pixelmator Pro nové AI nástroje
Jednou z nejzajímavějších novinek je integrace nástrojů MotionVFX přímo do Final Cut Pro pro Mac. Ty byly dosud spojeny především s nabídkou externího vývojáře, nově však Apple zpřístupní tisíce efektů, přechodů, šablon, titulků a dalších nástrojů pro tvorbu pohyblivé grafiky. Nechybí ani možnosti rotoskopie, sledování objektů nebo barevných úprav. Do Final Cut Pro navíc zamíří také knihovna Content Hub, která nabídne další materiály využitelné při tvorbě videí.
Zajímavého vylepšení se dočká rovněž Pixelmator Pro. Jeho funkce Generate Fill totiž nově umožní označit určitou část fotografie a následně prostřednictvím textového zadání popsat, co se má v daném místě změnit. Namísto složitého ručního upravování tak bude možné některé zásahy provést jednoduše pomocí přirozeného jazyka. Pozadu nezůstává ani Logic Pro, který dostane inteligentního asistenta v beta verzi, přepracovaný prohlížeč zvuků a vylepšenou funkci Stem Splitter. Ta nově zvládne oddělovat jednotlivé části bicích nástrojů i v případě, že uživatel nemá k dispozici původní vícestopou nahrávku.
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Umělá inteligence míří také do Pages, Numbers a Keynote
Možná ještě zajímavější je však rozšíření AI funkcí do kancelářských aplikací Applu. Pages, Numbers a Keynote totiž dostanou inteligentní asistenty, kteří budou rozumět obsahu otevřených dokumentů a pomáhat uživatelům s jejich úpravami. Apple navíc přidává podporu protokolu Model Context Protocol neboli MCP. Díky němu budou moci externí AI agenti pracovat s obsahem dokumentů, upravovat jej a automatizovat vybrané činnosti přímo v aplikacích. To může do budoucna otevřít poměrně zajímavé možnosti, například při přípravě prezentací, práci s tabulkami nebo úpravách rozsáhlejších textů.
Má to však jeden háček. Noví inteligentní asistenti jsou zatím dostupní pouze v beta verzi a podporují americkou angličtinu. Asistent v Logic Pro navíc funguje výhradně na Mac s podporou Apple Intelligence a macOS 27. Podpora MCP je rovněž omezena na Mac, zatímco asistenti v Pages, Numbers a Keynote vyžadují kompatibilní zařízení s iOS 27, iPadOS 27 nebo macOS 27. Pro české uživatele tak bude jejich praktická využitelnost prozatím omezená především jazykovou podporou. Aktualizace dorazí prostřednictvím App Store v listopadu a pro stávající předplatitele Apple Creator Studio bude zdarma. Noví zájemci za balík zaplatí 12,99 dolaru měsíčně nebo 129 dolarů ročně. Dobrou zprávou je také to, že Apple nadále zachovává možnost jednorázového zakoupení profesionálních aplikací pro Mac, přičemž i jejich majitelé se nových funkcí dočkají.
Za mě je právě propojení tradičních kreativních nástrojů s AI jedním z nejzajímavějších směrů, kterými se Apple v oblasti softwaru vydává. Pokud totiž dokáže inteligentní funkce začlenit tak, aby skutečně šetřily čas a nenarušovaly zaběhnuté pracovní postupy, může jít o mnohem užitečnější novinky než o další efektní demonstrace možností umělé inteligence.