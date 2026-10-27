Zavřít reklamu

Apple u nového MacBooku Pro s M6 zatajil jeden důležitý detail. Základní model je pomalejší

Mac
J. FilipJiří Filip
7

Apple dnes představil nový 14″ MacBook Pro s čipem M6, který se chlubí výrazně vyšším výkonem, lepšími možnostmi práce s umělou inteligencí či rychlejší konektivitou. Jak už to ale u nových produktů bývá, při podrobnějším zkoumání technických specifikací se občas objeví zajímavosti, které Apple během samotného představení příliš nezdůrazňuje. A přesně to se stalo i tentokrát. Ukázalo se totiž, že novinka nenabízí ve všech konfiguracích stejnou propustnost operační paměti, přestože ji Apple obecně prezentuje jako jednu z výhod nového čipu M6.

Mohlo by vás zajímat

Vyšší rychlost paměti jen pro dražší konfigurace

Apple u nového MacBooku Pro uvádí propustnost jednotné paměti až 170 GB/s, což představuje zhruba jedenáctiprocentní zlepšení oproti předchozímu modelu s M5, který dosahoval 153 GB/s. Háček je však v tom, že této hodnoty dosahují pouze konfigurace s 24GB a 32GB operační pamětí.

Pokud totiž sáhnete po základním MacBooku Pro s 16GB RAM, dostanete propustnost pouze 153 GB/s. Jinými slovy tedy naprosto stejnou hodnotu, jakou nabízel už jeho předchůdce s čipem M5. Na tuto skutečnost upozornil server MacRumors, který rozdíly objevil přímo v oficiálních technických specifikacích Applu.

Samozřejmě to neznamená, že by základní MacBook Pro s M6 nebyl výkonnější než jeho předchůdce. Nový čip má více procesorových i grafických jader a přináší další architektonická vylepšení, takže vyšší výkon nabídne i bez rychlejší paměti. Rozdíl se však může projevit při činnostech náročných na přenos velkého množství dat, například při práci s grafikou, videem nebo lokálními AI modely.

Apple MacBook Pro 14 in with M6 Xcode 261027 Apple-MacBook-Pro-14-in-with-M6-Xcode-261027
Apple MacBook Pro 14 in with M6 Pixelmator Pro 261027 Apple-MacBook-Pro-14-in-with-M6-Pixelmator-Pro-261027
Apple MacBook Pro 14 in with M6 Liquid Retina XDR display 261027 Apple-MacBook-Pro-14-in-with-M6-Liquid-Retina-XDR-display-261027
Apple MacBook Pro 14 in with M6 lifestyle 261027 Apple-MacBook-Pro-14-in-with-M6-lifestyle-261027
Apple MacBook Pro 14 in with M6 chip 261027 Apple-MacBook-Pro-14-in-with-M6-chip-261027
Apple MacBook Pro 14 in with M6 hero 261027 Apple-MacBook-Pro-14-in-with-M6-hero-261027
Apple MacBook Pro 14 in with M6 connectivity 261027 Apple-MacBook-Pro-14-in-with-M6-connectivity-261027
Vstoupit do galerie

Má smysl připlácet?

Osobně mi na celé věci přijde zajímavé především to, že Apple rozdílnou propustnost paměti v rámci jednotlivých konfigurací příliš nezdůrazňuje. Zákazník tak může snadno nabýt dojmu, že údaj 170 GB/s platí pro všechny varianty nového MacBooku Pro, což jednoduše není pravda.

Na druhou stranu bych kvůli tomu rozhodně nedoporučoval automaticky připlácet za vyšší konfiguraci. Pro běžnou práci, prohlížení internetu, kancelářské aplikace nebo méně náročné úpravy fotografií bude rozdíl v propustnosti pravděpodobně jen těžko postřehnutelný. Pokud však plánujete náročnější práci, může být 24GB varianta zajímavější nejen díky větší kapacitě RAM, ale právě i díky její vyšší propustnosti. Ať tak či tak, jde o detail, který byste při výběru nového MacBooku Pro s M6 rozhodně měli znát

Zdroj
Diskuze
MacBook Pro

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.