Apple u nového MacBooku Pro s M6 zatajil jeden důležitý detail. Základní model je pomalejší

Apple dnes představil nový 14″ MacBook Pro s čipem M6, který se chlubí výrazně vyšším výkonem, lepšími možnostmi práce s umělou inteligencí či rychlejší konektivitou. Jak už to ale u nových produktů bývá, při podrobnějším zkoumání technických specifikací se občas objeví zajímavosti, které Apple během samotného představení příliš nezdůrazňuje. A přesně to se stalo i tentokrát. Ukázalo se totiž, že novinka nenabízí ve všech konfiguracích stejnou propustnost operační paměti, přestože ji Apple obecně prezentuje jako jednu z výhod nového čipu M6.
Vyšší rychlost paměti jen pro dražší konfigurace
Apple u nového MacBooku Pro uvádí propustnost jednotné paměti až 170 GB/s, což představuje zhruba jedenáctiprocentní zlepšení oproti předchozímu modelu s M5, který dosahoval 153 GB/s. Háček je však v tom, že této hodnoty dosahují pouze konfigurace s 24GB a 32GB operační pamětí.
Pokud totiž sáhnete po základním MacBooku Pro s 16GB RAM, dostanete propustnost pouze 153 GB/s. Jinými slovy tedy naprosto stejnou hodnotu, jakou nabízel už jeho předchůdce s čipem M5. Na tuto skutečnost upozornil server MacRumors, který rozdíly objevil přímo v oficiálních technických specifikacích Applu.
Samozřejmě to neznamená, že by základní MacBook Pro s M6 nebyl výkonnější než jeho předchůdce. Nový čip má více procesorových i grafických jader a přináší další architektonická vylepšení, takže vyšší výkon nabídne i bez rychlejší paměti. Rozdíl se však může projevit při činnostech náročných na přenos velkého množství dat, například při práci s grafikou, videem nebo lokálními AI modely.
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Má smysl připlácet?
Osobně mi na celé věci přijde zajímavé především to, že Apple rozdílnou propustnost paměti v rámci jednotlivých konfigurací příliš nezdůrazňuje. Zákazník tak může snadno nabýt dojmu, že údaj 170 GB/s platí pro všechny varianty nového MacBooku Pro, což jednoduše není pravda.
Na druhou stranu bych kvůli tomu rozhodně nedoporučoval automaticky připlácet za vyšší konfiguraci. Pro běžnou práci, prohlížení internetu, kancelářské aplikace nebo méně náročné úpravy fotografií bude rozdíl v propustnosti pravděpodobně jen těžko postřehnutelný. Pokud však plánujete náročnější práci, může být 24GB varianta zajímavější nejen díky větší kapacitě RAM, ale právě i díky její vyšší propustnosti. Ať tak či tak, jde o detail, který byste při výběru nového MacBooku Pro s M6 rozhodně měli znát
Apple to zatajil, přitom to uvádí v technických specifikacích. Chápu, že jedete na bulvárnější notu, ale tohle už je vyloženě lhaní.
Lhaní? V tiskové zprávě, kterou byl stroj představen, o tom není ani slovo – naopak se v ní píše jen o zrychlení atd, takže z toho absolutně nelze tušit, že základní model nebude tak rychlý jako vyšší verze. Jasně, při pohledu do specifikací to pak člověk odhalí, ale nemyslím si, že je zde tím pádem použít slovo „zatajil“ nějak špatné. Protože se tím Apple rozhodně nechlubí, ale spíš tu informací vcelku slušně schoval.
V tiskové zprávě se píše „MacBook Pro má standardně 16 GB jednotné paměti, dá se objednat až s 32 GB a dosahuje vyšší propustnosti paměti až 170 GB/s, takže multitasking nebo práce s náročnými aplikacemi a rozsáhlými projekty na něm odsýpá jako nikdy dřív.“
To fakt není žádné zatajování. V tiskovce nejsou nikdy všechny detaily, od toho jsou stránky s technickými specifikacemi.
Vždyť to teď sám píšete. „MacBook Pro má standardně 16 GB jednotné paměti, dá se objednat až s 32 GB a dosahuje vyšší propustnosti paměti až 170 GB/s, takže multitasking nebo práce s náročnými aplikacemi a rozsáhlými projekty na něm odsýpá jako nikdy dřív.“ Tohle opravdu není věta, ze které by člověk na první dobrou pochopil, že se k 16 GB jednotné paměti neváže 170 GB/s. Apple je holt dlouhodobě mistr slovíčkaření a nikdo mu to nemá za zlé, ani my ne. Vždyť ani tento článek nevyznívá zle, ale jen upozorňuje na to, co Apple tak trochu tutlá a prozrazuje až hlouběji. Moc tedy nevím, o co vám jde, protože kdybych to chtěl napsat „na prase“ bulvárně, věřte, že to dokážu dát 1000x hůř.
Vždyť vás musí trknout už částice „až“, která se používá vždy tam, kdy je více úrovní něčeho. Informace o propustnosti RAM na webu Applu jsou. Tohle prostě není zatajení.
Zatajení je, když Apple neříká, že v základní verzích některých Maců je o polovinu pomalejší SSD. To se uživatel nikde nedozví, vyplývá to až z testů.
To už můžete říct, že Apple zatajil i to, že základní iMac má ke všem těm omezením i klávesnici bez Touch ID, to v tiskovce taky není, ale na webu ano. Nebo já můžu říct, že vy jste zatajili české ceny těch novinek. Když vaše články vyšly, české ceny už byly známy. Vy tam ale máte jen dolary, ve kterých možná kupuje váš majitel, ale většina čtenářů nikoli. 😉
Tvl MacBook Pro M6 pro čtení e-mailu, brouzdání po netu a lehčí úpravě fotek?
Na to si pořídím MacBook Air, to jsou zase nesmysly v článku, fakt je to kolikrát sranda číst 😂
Hezky vytrženo z kontextu :) ve článku je: Na druhou stranu bych kvůli tomu rozhodně nedoporučoval automaticky připlácet za vyšší konfiguraci. Pro běžnou práci, prohlížení internetu, kancelářské aplikace nebo méně náročné úpravy fotografií bude rozdíl v propustnosti pravděpodobně jen těžko postřehnutelný. – a to už smysl dává, narozdíl od tvého komentáře