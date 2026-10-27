Apple přichází o další zkušené manažery. Po 30 letech předávají své funkce

V Apple se v posledních měsících dějí poměrně zásadní personální změny, které se zdaleka netýkají jen nejvyššího vedení společnosti. Poté, co letos v září převzal pozici generálního ředitele John Ternus, se totiž kalifornský gigant pustil do reorganizace některých svých nejdůležitějších týmů a jak se nyní ukazuje, změny se dotknou také vývoje displejů, tedy jedné z oblastí, na které Apple dlouhodobě staví úspěch svých produktů. Dva vysoce postavení manažeři, kteří ve společnosti strávili zhruba 30 let, totiž postupně předávají své pravomoci mladším kolegům.
S informacemi přišel reportér Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého se svých dosavadních funkcí postupně vzdávají Wei Chen a John Zhong. Oba patří mezi dlouholeté zaměstnance Applu a na vývoji jeho displejových technologií se podíleli přibližně tři desetiletí. Nyní však přecházejí do omezenějších poradenských rolí, zatímco většinu odpovědnosti za vývoj displejů přebírá Victor Yin.
Nejde přitom o žádné překvapivé rozhodnutí ze dne na den. Podle Gurmana se na předání kompetencí pracovalo již několik let, během kterých byl Yin na svou novou pozici postupně připravován. Chen a Zhong tak ze společnosti alespoň prozatím úplně neodcházejí, ale budou svým nástupcům pomáhat v roli poradců. Jejich definitivní odchod by měl přijít až později.
Zajímavé je především načasování celé změny. Apple totiž právě uvedl na trh svůj první skládací iPhone Duo a zároveň se připravuje na přechod MacBooků Pro na OLED displeje s podporou dotykového ovládání. Právě displeje tak budou v následujících letech hrát při vývoji nových produktů mimořádně důležitou roli.
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Ternus pokračuje v reorganizaci Apple
Změny se však netýkají pouze displejového týmu. V průběhu října totiž Apple povýšil také další tři zkušené zaměstnance, konkrétně Rajeshe Ambatiho, Louieho Sanguinettiho a Dereka Shaeffera, kteří nově zastávají pozice viceprezidentů. Jejich práce souvisí především s vývojem hardwaru a softwaru pro konektivitu, tedy například bezdrátová připojení a související technologie.
Celá reorganizace navazuje na rozšíření pravomocí Johnyho Sroujiho, který se stal šéfem hardwaru Applu. Pod jeho vedením se nyní více propojují týmy zodpovědné za vývoj čipů a samotných zařízení. Cílem má být především efektivnější spolupráce a rychlejší vývoj nových produktů. Podle Gurmana přitom Apple v posledních týdnech propustil také některé manažery zodpovědné za koordinaci hardwarových projektů. Ternus a Srouji se totiž údajně snaží odstranit část manažerských úrovní, které oddělují samotné vývojáře od nejvyššího vedení společnosti.
Osobně mi přijde zajímavé především to, jak výrazně se Apple pod Ternusovým vedením mění. Společnost byla dlouhá léta známá poměrně stabilní strukturou a řadou manažerů, kteří v ní působili celé dekády. Nyní však evidentně nastává generační obměna, jejímž cílem má být pružnější fungování firmy. Zda se tato strategie skutečně projeví rychlejším vývojem a častějším představováním novinek, ukáží až následující měsíce a roky.