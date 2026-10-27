Apple představil nový iMac s čipem M6! Výkonem překonává předchůdce až několikanásobně

Apple pokračuje ve své říjnové nadílce hardwarových novinek a po včerejším představení nového iPadu mini dnes odhalil také novou generaci iMacu. Ten sice na první pohled vypadá prakticky stejně jako jeho předchůdce, uvnitř se však odehrály poměrně zásadní změny. Kalifornský gigant jej totiž vybavil čipem M6, který přináší výrazně vyšší výkon, lepší možnosti práce s umělou inteligencí a také rychlejší konektivitu. A pro majitele starších iMaců s procesory Intel může jít o skutečně obrovský generační skok.
M6 přináší výrazně vyšší výkon
Největší novinkou je samozřejmě čip M6, který nabízí až 12jádrové CPU a 12jádrové GPU. Oproti předchozí generaci tak přidává dvě procesorová i dvě grafická jádra, což se podle Applu promítá do výrazného zvýšení výkonu. V běžných aplikacích, jako je například Microsoft Excel, má být nový iMac až 1,5× rychlejší než model s M4, zatímco grafický výkon může být až dvojnásobný.
Ještě zajímavější jsou však čísla týkající se umělé inteligence. Díky Neural Accelerators v jednotlivých jádrech GPU a novému Neural Enginu totiž Apple slibuje až pětinásobný výkon při lokálním zpracování AI úloh oproti M4. To se může hodit například při práci s jazykovými modely, úpravách fotografií či využívání nové generace Siri AI v macOS 27.
Změn se dočkala také konektivita. Novinka podporuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a ve vyšší konfiguraci také 2,5Gb Ethernet. Apple navíc slibuje až dvojnásobnou rychlost SSD úložiště, podporu dvou externích 6K displejů a až čtyři porty Thunderbolt 4.
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Design zůstává, cena začíná na 1499 dolarech
Po designové stránce se Apple rozhodl nic zásadního neměnit. Nový iMac si tak zachovává tenké tělo, 24″ Retina displej s rozlišením 4,5K a jasem 500 nitů, 12Mpx kameru Center Stage či kvalitní reproduktory s podporou Dolby Atmos. K dispozici bude opět sedm barevných variant, konkrétně modrá, zelená, růžová, žlutá, fialová, oranžová a stříbrná.
Základní konfigurace s 10jádrovým CPU a GPU startuje na 1499 dolarech, zatímco výkonnější model s 12jádrovým CPU a GPU vyjde na 1699 dolarů. Předobjednávky odstartují již zítra 28. října a první zákazníci se novinky dočkají v pátek 6. listopadu.
Osobně musím říci, že přestože bych u iMacu rád konečně viděl také větší displej, letošní generace dává smysl především těm, kteří stále používají starší modely s Intelem nebo první generace čipů Apple Silicon. Právě pro ně totiž může být přechod na M6 skutečně výrazným posunem, zatímco majitelé iMacu s M4 podle mě příliš důvodů k upgradu mít nebudou.
Pro mě to celé skončilo u tohoto reklamního textu,
„Ohromný 24palcový Retina 4,5K displej.◊ Sedm úchvatných barev.“
Když člověk v práci používá 27″ iMac, tak má o obří velikosti jiné představy 🤷🏻♂️
Nechci Mac mini a Studio Display, chci vše v jednom a opravdu velké.