Apple představil nový 14″ MacBook Pro s M6! Nabízí vyšší výkon a až 24hodinovou výdrž

Apple dnes pokračuje v představování nových Maců a vedle iMacu s čipem M6 odhalil také novou generaci základního 14″ MacBooku Pro. A přestože se na první pohled jedná o prakticky totožný počítač jako v případě loňského modelu, uvnitř se odehrálo hned několik zajímavých změn. Kalifornský gigant totiž vsadil na výkonnější čip M6, rychlejší bezdrátovou konektivitu a další vylepšení, která mají z novinky udělat ještě schopnější pracovní nástroj. Potěší přitom i výdrž baterie, která podle Applu dosahuje až 24 hodin.
Čip M6 přináší vyšší výkon i lepší práci s AI
Hlavní novinkou je samozřejmě čip M6, který nabízí 12jádrové CPU a 12jádrové GPU. Oproti předchozímu M5 tak přidává dvě procesorová i dvě grafická jádra, díky čemuž Apple slibuje až o 30 % vyšší grafický výkon. Výrazně se zlepšily také možnosti práce s umělou inteligencí, kdy má být zpracování některých AI úloh až o 25 % rychlejší než u předchůdce. Samotný Neural Engine pak podle Applu dosahuje až 1,9násobného výkonu oproti M5.
Ještě výraznější rozdíly mohou pocítit majitelé starších MacBooků s M1. V jejich případě totiž Apple uvádí až jedenáctinásobný nárůst grafického výkonu a až třináctinásobné zrychlení některých AI úloh. Novinka navíc nabízí propustnost jednotné paměti až 170 GB/s, přičemž základní konfigurace disponuje 16 GB RAM a maximálně lze zvolit 32 GB.
Změn se dočkala rovněž konektivita. MacBook Pro nově podporuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, zatímco po stránce portů zůstává věrný osvědčené kombinaci tří Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, čtečky SDXC karet a sluchátkového konektoru. Samozřejmostí je také podpora připojení až dvou externích displejů.
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Výdrž až 24 hodin a cena od 1999 dolarů
Apple se rozhodl zachovat také 14″ Liquid Retina XDR displej s maximálním HDR jasem až 1600 nitů, volitelnou nanotexturou a kontrastním poměrem 1 000 000 : 1. Nechybí ani 12Mpx kamera Center Stage, šest reproduktorů s podporou prostorového zvuku či trojice mikrofonů studiové kvality.
Velkým lákadlem zůstává výdrž baterie, která má dosahovat až 24 hodin. Novinka navíc podporuje rychlé nabíjení, díky kterému lze při použití kompatibilního adaptéru doplnit 50 % kapacity za pouhých 30 minut. K dispozici bude ve stříbrné a vesmírně černé variantě. Základní 14″ MacBook Pro s M6 startuje na ceně 1999 dolarů, přičemž předobjednávky odstartují již zítra 28. října. První zákazníci se jej pak dočkají v pátek 6. listopadu.
Za mě je letošní novinka působí jako poměrně příjemný, byť nikoliv revoluční upgrade. Pokud totiž vlastníte MacBook Pro s M5, příliš důvodů k výměně podle mě mít nebudete. Naopak majitelé starších modelů s M1 či procesory Intel mohou získat výrazně vyšší výkon, lepší konektivitu a především výdrž, která ještě před pár lety u profesionálních notebooků působila téměř nepředstavitelně.
Nechcete už nechat té ohrané fráze „kalifornský gigant“? To úplně bije do očí, když to je v každém článku. To samé „česká internetová jednička“, ale o té aspoň nepíšete pořád.
Kde sú tie vaše OLEDKY? 😃😃😃
Zaručene správy ako každý rok a každý rok nič
Proste chteji pozirn a vodi za nos. Klasicky typ narcistickych psychopatu. Slibuji a hazi pred hotovou vec a skutek nikde… Jeste jsem zabudnul, taky jsou to manipulatori… Zel, je to smutne… Vymluvy a bla bla a bla. Proste kecy v kleci…