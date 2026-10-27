Apple odhalil hlavní hvězdu příštího Super Bowlu! O poločasovou show se postará legendární Jay-Z

Apple Music pokračuje ve své spolupráci s americkou NFL a nyní společně oznámily, kdo se postará o hudební vystoupení během poločasové přestávky příštího Super Bowlu. A nutno říci, že tentokrát vsadily na skutečně velké jméno. Hlavní hvězdou Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show se totiž stane americký rapper Jay-Z, který patří mezi nejúspěšnější a nejvlivnější osobnosti hiphopové scény. Zajímavé přitom je, že ačkoliv se na přípravách poločasových vystoupení podílí prostřednictvím své společnosti Roc Nation už několik let, sám se coby hlavní účinkující představí až nyní.
Super Bowl LXI se uskuteční 14. února 2027 na stadionu SoFi Stadium v kalifornském Inglewoodu nedaleko Los Angeles. Jay-Z tak svou show odehraje symbolicky na Valentýna, přičemž půjde o jednu z nejsledovanějších hudebních událostí celého roku. Poločasové vystoupení Super Bowlu totiž už dávno není jen doprovodným programem sportovního utkání, ale samostatnou událostí, kterou pravidelně sledují desítky milionů diváků.
Jay-Z se na Super Bowl vrací v nové roli
Pro Jay-Z jde o zajímavý kariérní milník. Jeho společnost Roc Nation totiž spolupracuje s NFL od roku 2019 a podílí se na výběru interpretů i produkci poločasových vystoupení. Nyní se však rapper konečně postaví přímo na pódium. A rozhodně nepůjde o žádného nováčka, který by si potřeboval získávat pozornost publika. Na kontě má totiž 25 cen Grammy, čtyři ceny Emmy a jako první hiphopový umělec byl uveden do Songwriters Hall of Fame.
Letošní rok je pro něj navíc výjimečný i tím, že slaví 30 let od vydání svého debutového alba Reasonable Doubt. Výročí doprovodil sérií koncertů a dalších aktivit, přičemž vystoupení na Super Bowlu bude svým způsobem dalším vyvrcholením této oslavy.
Zatím nicméně není jasné, zda se na pódiu objeví také další hudební hvězdy. V souvislosti s vystoupením se nabízí například účast jeho manželky Beyoncé, která už na Super Bowlu v minulosti vystupovala, nic takového však zatím oficiálně potvrzeno nebylo.
Apple Music si buduje na Super Bowlu silnou pozici
Apple Music je titulárním partnerem poločasové show od roku 2022 a za tu dobu se na pódiu představila celá řada velkých jmen včetně Rihanny, Ushera, Kendricka Lamara nebo Bad Bunnyho. Právě poslední jmenovaný letos zaznamenal mimořádný úspěch, když jeho vystoupení získalo sedm cen Emmy. Pro Apple je přitom spojení se Super Bowlem mimořádně zajímavou marketingovou příležitostí. Nejde totiž jen o samotné vystoupení, ale také o doprovodný obsah v Apple Music, speciální playlisty, rozhovory a další aktivity, které mají fanoušky přivést přímo do hudební služby.
Za mě je Jay-Z jepro příští ročník velmi zajímavou volbou. Přestože dnes už není na vrcholu hitparád tak často jako před lety, jeho hudební odkaz je obrovský a díky dlouholeté spolupráci s NFL má navíc k celé show mnohem bližší vztah než řada předchozích interpretů. O to zajímavější bude sledovat, jak svou příležitost využije a zda si na pódium přizve také některé ze svých slavných kolegů.
Veľká sk.urvená pedofilná satanistická banda 🤮