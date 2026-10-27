Apple naznačil, v kolik zítra představí nový OLED MacBook Pro. Prozradil jej neobvyklý čas předobjednávek

Že Apple na středu chystá speciální setkání s vybranými novináři a technologickými tvůrci v Los Angeles, na které by se měly odhalit nové MacBooky Pro s OLED displeji není již pěkných pár dnů žádným tajemstvím. Tato akce má začít konkrétně v 10:00 pacifického času, tedy v 18:00 u nás a jak se alespoň podle informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu zdá, mohlo by celou akci odstartovat krátké video, ve kterém Apple představí právě přepracované MacBooky Pro s dotykovými displeji. Po včerejším odhalení novinek kolem 14. hodiny našeho času a pravděpodobně i dnešního představení novinek v podobný čas se tak na středu velmi pravděpodobně chystá změna.
To ostatně naznačil i samotný Apple netradičním časem startu předobjednávek pro včera představený iPad mini. Ten si totiž budou moci první uživatelé předobjednat od středečního večera, konkrétně pak netradičně od 18:10. Právě zvláštní čas tak do značné míry naznačuje, že středeční setkání s novináři neproběhne až po představení všech produktů, ale ponese se spíš v duchu završení „představovacího“ týdne.
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Pokud je tedy tento scénář skutečně v plánu, pak bychom v redakci očekávali zveřejnění tiskových zpráv a videí, ve kterých se nový MacBook Pro s OLED představí, zítra v 18:00, maximálně pak krátce po tomto čase. V 18:10 pak velmi pravděpodobně odstartují předobjednávky na všechny produkty, které se tento týden odhalí – tedy iPad mini, iMac, MacBook Pro M6 a OLED MacBook Pro s M5 Pro a M5 Max. Příští týden v pátek by pak měly tyto novinky zamířit do prodeje.
Samozřejmě je potřeba zdůraznit, že jde zatím pouze o spekulace vycházející z nezvyklého načasování předobjednávek. Apple totiž oficiálně potvrdil pouze termín objednávek iPadu mini, nikoliv představení nových Maců. Pokud však mají Gurmanovy informace pravdivý základ, středa 28. října v 18:00 našeho času by rozhodně měla stát za pozornost.
Zitra je svatek, neotravujte s OLEDem za nekrestanske penize…
Akorát že vůbec 😂😂😂😂