Apple konečně představil první voděodolný iPad. Zvládne i ponoření do vody

Na jednu z funkcí, kterou iPhony nabízejí už pěknou řádku let, museli majitelé iPadů čekat až překvapivě dlouho. Řeč je samozřejmě o odolnosti proti vodě, kterou Apple u svých tabletů dosud oficiálně negarantoval. To se však se včerejším představením nového iPadu mini konečně mění. Kalifornský gigant totiž svůj nejmenší tablet vybavil certifikací IP67, díky které si poradí nejen s deštěm či náhodným politím, ale za určitých podmínek dokonce i s ponořením do vody. A co je možná ještě zajímavější, k dosažení této odolnosti pomohla Applu také zcela nová konstrukce reproduktorů.
Nový iPad mini se stal vůbec prvním tabletem Applu, který se může pochlubit oficiální certifikací odolnosti proti vodě a prachu. Konkrétně jde o IP67, což znamená, že zařízení bylo v laboratorních podmínkách testováno při ponoření do hloubky až jednoho metru po dobu maximálně 30 minut. Samozřejmě to neznamená, že byste s ním měli pravidelně chodit plavat, ale například náhodný pád do vody by měl mít podstatně větší šanci přežít než u předchozích generací.
Apple přitom sám upozorňuje, že novinka může přijít vhod například při čtení u bazénu nebo práci venku za deště. A právě v těchto situacích dává voděodolnost u tabletu poměrně velký smysl. Zatímco telefon totiž většina lidí nosí v kapse, iPad často používáme položený na stole, v kuchyni nebo třeba venku na zahradě, kde je riziko kontaktu s vodou poměrně vysoké.
Je však potřeba dodat jednu důležitou věc. Odolnost proti vodě není trvalá a postupem času se může kvůli běžnému opotřebení snižovat. Apple navíc výslovně upozorňuje, že poškození kapalinou není kryto standardní zárukou. Pokud tedy nový iPad mini namočíte, rozhodně jej není vhodné okamžitě připojovat k nabíječce.
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K voděodolnosti pomohly nové reproduktory
Zajímavé je především to, jak se Applu podařilo vyšší odolnosti dosáhnout. Jednu z důležitých rolí totiž sehrál nový zvukový systém Acoustic Display, o kterém jsme vás již informovali v souvislosti s vylepšenou reprodukcí zvuku. Ten využívá speciálně navržené basové reproduktory propojené s displejem a samostatné výškové reproduktory ukryté mezi krycím sklem a hliníkovým tělem. Právě utěsněná konstrukce tohoto systému pomohla Applu zajistit, aby se voda a prach nedostávaly do útrob zařízení tak snadno jako dříve. Novinka tak přináší nejen lepší zvuk, ale také vyšší odolnost.
Popravdě mě docela překvapuje, jak dlouho Applu trvalo, než se k voděodolnosti u iPadů odhodlal. Vždyť první voděodolný iPhone představil už v roce 2016, tedy před deseti lety. Je nicméně fajn, že jsme se přeci jen dočkali a to zrovna u modelu, který je dle mého na venkovní použití asi nejlepší vzhledem ke svým rozměrům. A pokud se nové konstrukční řešení osvědčí, vůbec bych se nedivil, kdyby se certifikace IP67 nebo ještě vyšší odolnost postupně objevila také u dalších iPadů.
vskutku zajímavá zpráva :-D
je vidět jak tento magazím upadá, není o čem psát