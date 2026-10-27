Apple dnes představí nové Macy! Dorazit mají hned dva modely

Apple má po včerejšku za sebou představení nového iPadu mini s OLED displejem, tím však jeho říjnová nadílka hardwarových novinek zdaleka nekončí. Již dnes bychom se totiž měli dočkat představení dalších produktů, přičemž nejpravděpodobněji se jeví odhalení nového iMacu a základního 14″ MacBooku Pro. Ani v jednom případě se sice neočekává žádná designová revoluce, oba počítače by však přesto měly dostat poměrně zajímavé vylepšení v čele s nasazením M6. Na zítřek si pak Apple prakticky 100% chystá odhalení svého přepracovaného MacBooku Pro s OLED displejem, který chce večer ukázat naživo vybraným influencerům a novinářům.
Co se týče dnes očekávaných novinek, přechod na M6 má být jejich největším lákadlem. Apple sice tento procesor poprvé představil již v srpnu spolu s novou generací Macu mini, nyní by se však měl konečně dostat také do dalších počítačů. V případě iMacu by pak šlo o poměrně výrazný generační skok, jelikož současný model stále spoléhá na čip M4 z roku 2024. U základního MacBooku Pro pak M6 nahradí loňský M5.
Fotogalerie
Pokud však doufáte v přepracovaný vzhled, zřejmě vás Apple příliš nepotěší. Podle dosavadních úniků se totiž ani jeden z počítačů nemá dočkat výraznějších konstrukčních změn. iMac by si tak měl zachovat svůj 24″ displej a tenké tělo, zatímco MacBook Pro má nadále sázet na osvědčenou 14″ konstrukci. V minulosti se sice spekulovalo o nových barevných variantách iMacu, jejich příchod však zatím není jistý. Já bych si nicméně na pár nových barviček nebo minimálně mírnou změnu stávajících odstínu docela vsadil.
Fotogalerie #2
Ve středu má přijít ještě větší překvapení
Zajímavé je, že dnešní představení zřejmě nebude ani zdaleka tím nejdůležitějším, co si Apple na tento týden připravil. Už ve středu 28. října totiž podle informací Bloombergu dorazí přepracované 14″ a 16″ MacBooky Pro s dotykovými OLED displeji, které mají nabídnout také tenčí a lehčí konstrukci či Dynamic Island namísto současného výřezu v displeji.
Apple navíc na středu chystá speciální setkání s novináři v Los Angeles, kde by si měli pozvaní hosté nové počítače osobně vyzkoušet. Zdá se tedy, že nás čekají skutečně zajímavé dva dny. A pokud se dosavadní informace potvrdí, půjde o jednu z nejvýraznějších obměn nabídky Maců za poslední roky. Jak se navíc zdá, půjde zároveň o poslední produktovou Apple nadílku letoška. Přeci jen, listopad klepe na dveře a kalifornský gigant s blížícími se Vánoci zpravidla s vydáváním produktů brzdí.