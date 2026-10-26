Vyšel watchOS 27.2 pro všechny! Co přináší?

Vedle nového macOS 27.2 se dnes aktualizace dočkali také majitelé Apple Watch. Apple totiž uvolnil watchOS 27.2, který přináší především vylepšení Siri AI, nové možnosti práce s osobními informacemi a samozřejmě také opravy chyb či bezpečnostních nedostatků. A přestože nejde o aktualizaci, která by zásadně měnila způsob používání hodinek, několik novinek rozhodně stojí za pozornost.
Tou největší je bezesporu vylepšená Siri AI, která si nově dokáže pamatovat kontext předchozích konverzací. Pokud se jí tedy například zeptáte na restaurace a později se k tématu vrátíte, měla by být schopna navázat na své předchozí odpovědi. Zároveň získává přístup k širšímu spektru osobních informací, včetně fotografií ze Zpráv, událostí v Kalendáři nebo historie Safari ze spárovaného iPhonu. Apple navíc slibuje rychlejší reakce přímo na hodinkách.
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Rozšířila se také jazyková podpora Siri AI, konkrétně o francouzštinu, japonštinu, korejštinu, portugalštinu a španělštinu. Pro české uživatele je však zásadní, že Siri AI nadále není dostupná v Evropské unii, takže si zde zmíněné funkce zatím nevyzkoušíme. Aktualizace nicméně obsahuje i další systémová vylepšení a bezpečnostní opravy.
watchOS 27.2 lze stáhnout prostřednictvím aplikace Watch na iPhonu v sekci Obecné – Aktualizace softwaru, případně přímo v nastavení Apple Watch. Při instalaci je potřeba mít hodinky dostatečně nabité a připojené k nabíječce.