Vyšel iPadOS 27.2. Co vše je nové?

Vedle iOS 27.2 pro iPhony dnes Apple uvolnil také iPadOS 27.2, který přináší celou řadu novinek pro majitele jeho tabletů. A přestože se většina změn shoduje s těmi, které dorazily na iPhony, několik zajímavých vylepšení je určeno přímo pro iPady. Kalifornský gigant se tentokrát zaměřil především na Siri, práci s textem a vylepšení svých systémových aplikací.
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Siri dostává novou funkci známou z Maců
Jednou z nejzajímavějších novinek je možnost rychle vyvolat Siri při označení textu. Pokud totiž používáte iPad s trackpadem nebo myší, objeví se po označení textu malá ikona Siri, na kterou stačí najet kurzorem. Následně můžete asistenta požádat například o vysvětlení vybraného textu, jeho přeformulování nebo kontrolu pravopisu. Jde tedy o funkci, kterou již znají uživatelé macOS a která může být při práci na iPadu velmi praktická.
Apple zároveň rozšířil jazykovou podporu Siri AI o francouzštinu, japonštinu, korejštinu, portugalštinu a španělštinu a vylepšil její schopnost pracovat s kontextem předchozích konverzací. Čeština však mezi podporovanými jazyky stále chybí.
Novinky dorazily také do dalších aplikací. Zprávy nově nabízejí inteligentní návrhy akcí podle obsahu konverzace, Apple TV získává uživatelské profily a Apple Music se dočkalo přepracovaného vzhledu včetně nové ikony. Změnami prošly rovněž Podcasty, kde Apple upravil seznam následujících epizod, a Knihy, které dostaly nové nabídky a jednodušší přidávání záložek. FaceTime navíc podporuje současné využití předního a zadního fotoaparátu při skupinových hovorech na kompatibilních zařízeních.
Za zmínku stojí i nové možnosti ovládání kompatibilních chytrých zámků v aplikaci Domácnost. Majitele dnes představeného iPadu mini pak potěší podpora rozšířené pracovní plochy na externím displeji, kterou iPadOS 27.2 tomuto modelu zpřístupňuje. Aktualizace je již dostupná pro všechny iPady podporující iPadOS 27. Nainstalovat ji můžete klasicky prostřednictvím Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.