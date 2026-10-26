Televize na TSBOHEMIA.CZ nyní pořídíte se slevami a na splátky bez navýšení!

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad pořízením nové televize, ale nechce se vám za ni utrácet desítky tisíc korun najednou? Pak by vás mohla zaujmout aktuální nabídka internetového obchodu TSBOHEMIA.CZ, který nyní nabízí celou řadu televizorů za zvýhodněné ceny a navíc s možností nákupu na splátky bez navýšení. Díky tomu si můžete dopřát kvalitnější obrazovku pro sledování filmů, seriálů nebo hraní her, aniž byste museli celou částku zaplatit okamžitě. A jak ukazuje aktuální nabídka, na některých modelech lze ušetřit i více než deset tisíc korun.
OLED, Mini LED i QLED za zajímavé ceny
Jedním z nejzajímavějších kousků je bezesporu 55″ Samsung QE55S90H s OLED panelem, 4K rozlišením a obnovovací frekvencí až 165 Hz v herním režimu. Ten nyní díky slevovému kódu pořídíte za 26 990 Kč namísto původních 44 990 Kč. Rozdíl 18 000 Kč už rozhodně stojí za pozornost, zvlášť pokud hledáte televizi, která se nezalekne ani náročnějšího hraní na konzoli.
Zajímavě vychází také 55″ Samsung UE55M80H s Mini LED panelem a 4K rozlišením, který lze se slevovým kódem pořídit za 12 290 Kč místo 16 990 Kč. Pokud byste naopak chtěli něco cenově dostupnějšího, za pozornost stojí 43″ Samsung UE43U8072H. Tento 4K televizor s chytrým systémem Tizen nyní vychází na 6 990 Kč oproti původním 8 990 Kč.
A stranou nezůstává ani LG. Například 48″ LG OLED48C64LA s OLED evo panelem, podporou Dolby Vision a obnovovací frekvencí až 165 Hz nyní pořídíte za 24 990 Kč místo 34 990 Kč. V nabídce nechybí ani televizory Hisense, TCL nebo JVC.
Slevy jsou jen začátek. Televizi můžete pořídit i na splátky
Velkým lákadlem aktuální nabídky TSBOHEMIA.CZ je však také možnost pořídit vybrané televizory na splátky bez navýšení. Nemusíte tak kvůli nové televizi vydat celou částku najednou, ale můžete si její cenu rozložit do postupných plateb podle podmínek financování.
Pro získání některých uvedených slev je potřeba při nákupu využít příslušný slevový kód, který je uveden přímo u produktu. Pokud tedy plánujete výměnu starší televize nebo chcete svůj obývací pokoj vybavit větší obrazovkou, aktuální nabídku TSBOHEMIA.CZ se rozhodně vyplatí prohlédnout. Kombinace výrazných slev a možnosti splátek bez navýšení totiž může být přesně tím impulzem, na který jste čekali.