Recenze SWISSTEN S-GRIP MagLock: Kompaktní a spolehlivý držák pro vaši navigaci

V dnešní době se chytrý telefon stal zcela nepostradatelným společníkem téměř každého řidiče, nejčastěji v roli hlavní autonavigace. S tím pochopitelně přichází i věčné hledání ideálního držáku, který by mobil nejen spolehlivě udržel na svém místě, ale zároveň zbytečně nehyzdil interiér vozu. Řešením tohoto problému by mohl být model SWISSTEN S-GRIP MagLock. Tento držák do auta představuje spolehlivé a mimořádně kompaktní magnetické řešení určené pro bezpečné uchycení chytrého telefonu během jízdy. A lze pořídit za hubičku.
Konstrukce a materiálové zpracování
Zpracování tohoto modelu sází na osvědčenou a velmi pevnou kombinaci odolného ABS plastu a kvalitní slitiny zinku. Výsledkem je robustní, avšak celkově prostorově velmi nenáročné zařízení s rozměry pouhých 5 × 6 × 8 centimetrů a celkovou hmotností 123 gramů. Pevné rameno tohoto držáku měří na délku 5 centimetrů. Toto kompaktní pevné rameno je navrženo tak, aby v interiéru vozidla nezabíralo zbytečně mnoho místa, čímž přispívá k čistému vzhledu palubní desky a nijak nepřekáží ve výhledu na vozovku.
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Způsob uchycení a stabilita v interiéru
Upevnění samotného držáku v automobilu je řešeno prostřednictvím pevné základny, jejíž průměr je 6,8 centimetru. Zespodu je tato základna vybavena vakuovou přísavkou se speciálním nano gelem. Tato kombinovaná technologie uchycení zaručuje, že přísavka mimořádně pevně přilne k hladkým povrchům. Můžete ji proto zcela bez obav nainstalovat jak na palubní desku, tak přímo na čelní sklo vašeho automobilu. K maximální stabilitě celé konstrukce pak výrazně přispívá i integrovaný otočný zámek, který pomáhá udržet celý držák naprosto bezpečně na svém místě, a to i při velmi dlouhém a náročném každodenním používání.
Magnety a rozšířená kompatibilita
Manipulace se smartphonem představuje ukázku opravdu snadného nastavení. Díky MagSafe postačí váš telefon k držáku pouze zlehka přiblížit a magnety jej okamžitě samy pevně přichytí. Výrobce do útrob tohoto zařízení „vrazil“ rovnou šestnáct silných magnetů. Tato hrubá síla s naprostým přehledem zajistí stabilní držení telefonu, které nepoleví ani při rychlé jízdě po okresce. Výhodou produktu je, že není určen pouze pro iPhony s MagSafe. Součástí balení je totiž také kovový kroužek pro starší zařízení bez této funkce. Stačí tedy, pokud podporují bezdrátové nabíjení.
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Flexibilní nastavení pozorovacího úhlu a závěr
Pro pohodlné a hlavně bezpečné sledování navigace během řízení je naprosto klíčové přesné nasměrování obrazovky telefonu, aby řidič nemusel odvracet zrak od dění na silnici. Držák je z tohoto důvodu vybaven praktickým otočným kloubem, který celkové nastavení ideálního pozorovacího úhlu velice usnadňuje. Celé vložené zařízení lze díky této volnosti volně otáčet o plných 360 stupňů. Jestliže momentálně hledáte opravdu spolehlivý a nenápadný držák, který nestojí mnoho, jste na správné adrese. Jeho cena je 299 korun.