Jak opravit iPhone Duo. Apple vydal manuály, náhradní díly ale zatím chybí

V návaznosti na zahájení prodeje iPhonu Duo publikoval Apple sadu návodů k opravě. Dokumentace přináší detailní postupy pro řešení problémů a výměnu jednotlivých komponent.
Bezpečnost a chybějící díly
Kromě dříve vydaných dokumentů podpory pro řešení problémů s pantem, displejem a Touch ID je nyní k dispozici kompletní servisní příručka krok za krokem. Apple doporučuje prostudovat celý text předem a do oprav se pouštět jen s dostatečnými zkušenostmi. Zvláštní pozornost je věnována bezpečnostním pokynům pro manipulaci s rozbitým sklem a výměnu baterií. Ačkoliv společnost nabízí nářadí a součástky prostřednictvím programu Self Service Repair, samotné náhradní díly pro iPhone Duo v obchodě zatím dostupné nejsou.
Fotogalerie
Seznam opravitelných komponent
Oficiální stránka manuálu obsahuje detailní schémata vnitřního uspořádání, soupis potřebného nářadí a přesné postupy pro výměnu těchto částí:
- Zadní sklo a šasi (Enclosure)
- Hlavní fotoaparát, FaceTime kamera a vnější přední kamera
- Baterie 1 a Baterie 2
- Základní deska (Logic Board) a I/O deska
- Taptic Engine
- Horní a spodní reproduktor, hlavní mikrofon
- Vnější displej a jeho krycí vrstva
- Vnitřní displej a kompletní vnitřní sestava displeje
- USB-C konektor
- Tlačítka hlasitosti a tlačítka pro Touch ID / ovládání fotoaparátu
iPhone Duo je v prodeji od pátku a v dohledné době se můžeme těšit na všemožné testování. Nová jablečná skládačka má podle některých analytiků potenciál vyšvihnout Apple na první příčku v segmentu skládacích smartphonů.