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Jak opravit iPhone Duo. Apple vydal manuály, náhradní díly ale zatím chybí

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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V návaznosti na zahájení prodeje iPhonu Duo publikoval Apple sadu návodů k opravě. Dokumentace přináší detailní postupy pro řešení problémů a výměnu jednotlivých komponent.

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Bezpečnost a chybějící díly

Kromě dříve vydaných dokumentů podpory pro řešení problémů s pantem, displejem a Touch ID je nyní k dispozici kompletní servisní příručka krok za krokem. Apple doporučuje prostudovat celý text předem a do oprav se pouštět jen s dostatečnými zkušenostmi. Zvláštní pozornost je věnována bezpečnostním pokynům pro manipulaci s rozbitým sklem a výměnu baterií. Ačkoliv společnost nabízí nářadí a součástky prostřednictvím programu Self Service Repair, samotné náhradní díly pro iPhone Duo v obchodě zatím dostupné nejsou.

iPhone Duo LsA 21 iPhone Duo LsA 21
iPhone Duo LsA 20 iPhone Duo LsA 20
iPhone Duo LsA 19 iPhone Duo LsA 19
iPhone Duo LsA 18 iPhone Duo LsA 18
iPhone Duo LsA 17 iPhone Duo LsA 17
iPhone Duo LsA 12 iPhone Duo LsA 12
iPhone Duo LsA 13 iPhone Duo LsA 13
iPhone Duo LsA 14 iPhone Duo LsA 14
iPhone Duo LsA 15 iPhone Duo LsA 15
iPhone Duo LsA 16 iPhone Duo LsA 16
iPhone Duo LsA 11 iPhone Duo LsA 11
iPhone Duo LsA 10 iPhone Duo LsA 10
iPhone Duo LsA 9 iPhone Duo LsA 9
iPhone Duo LsA 8 iPhone Duo LsA 8
iPhone Duo LsA 7 iPhone Duo LsA 7
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Seznam opravitelných komponent

Oficiální stránka manuálu obsahuje detailní schémata vnitřního uspořádání, soupis potřebného nářadí a přesné postupy pro výměnu těchto částí:

  • Zadní sklo a šasi (Enclosure)
  • Hlavní fotoaparát, FaceTime kamera a vnější přední kamera
  • Baterie 1 a Baterie 2
  • Základní deska (Logic Board) a I/O deska
  • Taptic Engine
  • Horní a spodní reproduktor, hlavní mikrofon
  • Vnější displej a jeho krycí vrstva
  • Vnitřní displej a kompletní vnitřní sestava displeje
  • USB-C konektor
  • Tlačítka hlasitosti a tlačítka pro Touch ID / ovládání fotoaparátu

iPhone Duo je v prodeji od pátku a v dohledné době se můžeme těšit na všemožné testování. Nová jablečná skládačka má podle některých analytiků potenciál vyšvihnout Apple na první příčku v segmentu skládacích smartphonů.

iPhone Duo lze objednat zde

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Diskuze
iPhone Duo

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