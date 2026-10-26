Jak odemknout iPhone Duo rychleji? Vyzkoušejte tyto 3 mé osvědčené tipy

Jednou z nejkontroverznějších věcí, které Apple u iPhone Duo nasadil, je bezesporu Touch ID v bočním Power tlačítku, na úkor Face ID, jenž by se do zařízení zřejmě nevešlo. A přestože je Touch ID jako takové vnímáno mnoha uživateli jako krok zpět, realita je taková, že se s ním dá v pohodě žít. Ostatně, sám jsem toho už tři dny živoucím důkazem. V následujících řádcích vám proto dám tři tipy, jak se s Touch ID na iPhone Duo „poprat“, protože je mi jasné, že uživatelům, kteří jsou zvyklí spíše na Face ID, zprvu toto řešení úplně chutnat nebude.
Víc otisků = větší pravděpodobnost
Pokud si ještě pamatujete éru iPhonů s Touch ID, která skončila de facto příchodem iPhone X s Face ID v roce 2017, dost možná si pamatujete i na nejrůznější triky na zrychlení odemykání právě skrze otisk prstu. Zatímco některé byly už tehdy opravdu bláznivé, jiné se dají uplatnit i nyní a patří mezi ně třeba i naskenování jednoho prstu vícekrát. Do telefonu je totiž možné uložit více otisků prstů a samozřejmě platí, že nemusí jít vždy o jiné prsty. Osobně jsem si tak v rámci Touch ID naskenoval prsty, které používám standardně k odemykání zařízení (ukazovák a palec) vícekrát, abych zvýšil pravděpodobnost toho, že pokud čtečka náhodou nerozpozná prst podle jednoho otisku, povede se jí rozpoznat podle otisku druhého. Je sice pravda, že se v tomto případě nejedná o zrychlení odemykání v pravém smyslu, jelikož jde ale ve výsledku o eliminaci chybovosti a tedy snížení pravděpodobnosti selhání odemčení, myslím si, že zde má tento tip rozhodně nezastupitelné místo.
Fotogalerie
Apple Watch jako užitečný parťák
Mě osobně se zatím nejvíce osvědčilo pro rychlé odemykání iPhone Duo využít Apple Watch. Ty umí iPhone odemknout už dlouhé roky (jestli mě paměť nešálí, tak Apple tuto funkci přidal kolem roku 2020 za éry COVID-19 kvůli snažšímu odemykání iPhonů s Face ID při použití roušek), ale vzhledem k tomu, že Face ID jako takové je velmi rychlé a krytí obličeje zamezující snímání už naštěstí také ve světě není úplně v kurzu, upadla tato funkce v poslední době v zapomnění. To se však nyní díky iPhone Duo mění a upřímně, vůbec mě to nepřekvapuje. Coby dlouholetý uživatel Face ID je pro mě návrat k Touch ID a tedy i k nutnosti udělat vědomé gesto, které telefon odemkne, docela otravné. Apple Watch proto tuto záležitost poměrně elegantně řeší.
Aby vám vaše Apple Watch odemykali iPhone Duo, stačí tuto možnost aktivovat na telefonu v Nastavení – Touch ID a kód, kde je třeba sjet do sekce Odemykat pomocí blízkých zařízení a zde aktivovat přepínač u vašich Apple Watch. Jakmile tak učiníte, hodinky se vám pokusí telefon vždy při snaze jej odemknout swajpnutím nahoru odemknout. Záměrně nicméně píšu „pokusí“, protože odemčení skrze Apple Watch není bohužel úplně 100% funkční záležitostí. Ve valné většině případů se vám totiž sice telefon s Apple Watch nasazenými o odemčenými na zápěstí (což je mimochodem podmínka pro funkčnost celého řešení) odemkne, nicméně čas od času celý systém trochu zaváhá a vám tak nezbude v takovém případě nic jiného než použít Touch ID. Přesto se ale dle mého názoru jedná o velmi dobře fungující záležitost, která odemykání iPhone Duo velmi slušně zrychlí.
I na dlani jsou otisky
Někdy člověk uchopí telefon jednou rukou nikoliv vyloženě do dlaně, ale spíš na prsty. I v takovém případě lze ale Touch ID využít bez toho, aniž byste si museli prsty různě kroutit a dostávat je tak do nepříjemných pozic, při kterých by hrozil pád vašeho zařízení. Ve výsledku se totiž stačí podívat na váš úchop a to, kde se standardně dotýká vaše dlaň tlačítka s Touch ID. Následně pak už jen nechte toto vaše místo na dlani nasnímat senzorem, který jej poté začne chápat jako klasický otisk a telefon vám tím pádem bude odemykat prakticky okamžitě, co jej chytnete do ruky a o skener potřete oskenovanou část vaší ruky.