iPhone Duo skrývá vychytávku, kterou jiné iPhony nemají! Stačí jej otevřít či zavřít

Skládací iPhone Duo je na trhu teprve pár dní, přesto se postupně ukazuje, že Apple do něj ukryl celou řadu zajímavých vychytávek, o kterých se při jeho představení příliš nemluvilo. A jedna z nich nyní potěší především milovníky automatizací. Ukázalo se totiž, že iPhone Duo dokáže prostřednictvím aplikace Zkratky automaticky spouštět nejrůznější akce podle toho, zda jej otevřete, nebo zavřete. A přestože to může znít jako drobnost, v praxi se tím otevírají poměrně zajímavé možnosti.
Otevření telefonu může spustit prakticky cokoliv
Na novinku upozornil youtuber Stephen Robles, který v aplikaci Zkratky objevil nový spouštěč automatizací nazvaný Opened or Closed, tedy Otevřeno nebo zavřeno. Ten se nachází v kategorii automatizací souvisejících s displejem a umožňuje nastavit konkrétní akci, která se provede při rozevření či složení telefonu.
V praxi si tak například můžete nastavit, aby se po otevření iPhonu Duo automaticky změnila tapeta a po jeho zavření se vrátila původní. Tím však možnosti rozhodně nekončí. Pomocí Zkratek by mělo být možné navázat na otevření telefonu také další podporované akce, například změnu režimu soustředění, spuštění určité aplikace nebo úpravu nastavení zařízení.
Představte si třeba situaci, kdy iPhone Duo používáte v zavřeném stavu především jako klasický telefon, zatímco po jeho otevření na něm chcete pracovat. Díky automatizacím byste si teoreticky mohli nastavit, aby se po rozevření aktivoval pracovní režim soustředění, a po zavření se naopak vrátil běžný režim. To vše bez nutnosti cokoliv ručně přepínat.
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Apple využívá skládací konstrukci naplno
Zajímavé přitom je, že o existenci této funkce se vědělo ještě před samotným uvedením iPhonu Duo na trh. Již v září ji totiž v simulátoru zařízení objevil vývojář vystupující pod přezdívkou pdfu. Teprve nyní však mohou majitelé telefonu začít zkoušet, co všechno se s ní dá v praxi vymyslet.
Novinka zaujala také Federica Viticciho ze serveru MacStories, který se nechal slyšet, že se hodlá pustit do vymýšlení automatizací využívajících skládací mechanismus telefonu. A upřímně se mu ani nedivím. Právě podobné drobnosti totiž mohou být jedním z důvodů, proč skládací iPhone nebude jen klasickým iPhonem s větším displejem, ale zařízením nabízejícím trochu jiný způsob používání.
Osobně mi na této funkci přijde sympatické především to, že Apple nechává její využití na samotných uživatelích. Někdo si vystačí se změnou tapety, jiný si prostřednictvím Zkratek vytvoří mnohem propracovanější automatizace. A jsem docela zvědavý, s jakými nápady komunita v následujících týdnech přijde.