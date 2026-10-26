Apple představil nový iPad mini! Má OLED displej, extrémní výkon a poprvé i voděodolnost

Předpoklady okolo brzkého příchodu nové generace nejmenšího tabletu z dílny kalifornského giganta se před pár minutami naplnily. Apple totiž před malou chvílí oficiálně představil nový iPad mini, který se dočkal bez přehánění největšího upgradu za poslední roky. Nejmenší jablečný tablet dostal OLED displej, výrazně výkonnější čip A20 Pro, přepracované reproduktory či odolnost proti vodě. A aby toho nebylo málo, novinka je také tenčí, lehčí a nabízí větší zobrazovací plochu při zachování prakticky stejných rozměrů. Má to však jeden háček. Apple si za všechna tato vylepšení nechá pořádně zaplatit.
OLED displej a výkon, který překvapí
Největším lákadlem nového iPadu mini je bezesporu 8,5″ Super Retina XDR displej využívající technologii OLED. Oproti předchozí generaci tak nabídne dokonale černou barvu, výrazně vyšší kontrast a především mnohem lepší obraz. Maximální jas dosahuje až 1200 nitů, což je více než dvojnásobek hodnoty předchozí generace. Rámečky kolem displeje se navíc ztenčily o 24 %, díky čemuž se Applu podařilo zvětšit obrazovku bez zvětšování samotného zařízení. Zájemci si budou moci připlatit také za speciální nanotexturované sklo omezující odlesky. V technických specifikacích zařízení nicméně nestojí ani řádek o podpoře ProMotion, takže se zdá, že na 120Hz můžeme u novinky zapomenout.
Výrazným upgradem prošel rovněž výkon. Apple totiž nasadil čip A20 Pro vyráběný 2nm technologií, který slibuje až o 60 % vyšší vícejádrový výkon procesoru a až 2,7x vyšší grafický výkon oproti předchozí generaci. Při úlohách využívajících umělou inteligenci pak může být novinka dokonce až 4,5krát rychlejší. Zajímavostí je také to, že 512GB varianta disponuje dvojitým 16jádrovým Neural Enginem, který výrazně urychluje náročnější AI operace.
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Tenčí tělo, lepší zvuk a odolnost proti vodě
Nový iPad mini má tloušťku pouhých 5,4 mm a Apple jej nově vybavil certifikací IP67, díky které odolá prachu i krátkodobému ponoření do vody. Přepracován byl rovněž zvukový systém, který nyní využívá technologii Acoustic Display. Ta kombinuje speciální basové reproduktory propojené s displejem a výškové reproduktory ukryté mezi sklem a hliníkovým tělem.
Přední 12Mpx fotoaparát s funkcí Center Stage se přesunul na delší stranu tabletu, což oceníte zejména při videohovorech. Zadní 12Mpx fotoaparát pak podporuje natáčení 4K videa při 60 snímcích za sekundu a nově dostal adaptivní True Tone blesk. Nechybí ani podpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6 či Threadu díky čipu N1. Mobilní verze navíc využívá modem C2, který slibuje až o 50 % rychlejší mobilní připojení.
Nový iPad mini bude dostupný v půlnoční a hvězdně bílé barvě s úložišti 128, 256 a 512 GB. Předobjednávky odstartují 28. října a první zákazníci se jej dočkají 6. listopadu. Cena začíná na 699 dolarech za Wi-Fi verzi, zatímco model s mobilním připojením vyjde minimálně na 849 dolarů. Oproti předchozí generaci tedy základní cena vzrostla o 200 dolarů. Co se pak týče českých cen, zde začíná iPad mini nové generace ve WiFi konfiguraci na 19 990 Kč, za nejvyšší úložiště pak zaplatíte 28 990 Kč.
Osobně musím říci, že z hlediska výbavy jde o skutečně působivý posun. OLED displej, výrazně vyšší výkon a voděodolnost totiž řeší hned několik věcí, které dosavadnímu iPadu mini chyběly. Na druhou stranu je otázkou, zda Apple se zdražením nezašel příliš daleko. Z původně relativně dostupného kompaktního tabletu se totiž stává zařízení, jehož cena už může být pro řadu zájemců těžko obhajitelná. Navíc mi zcela upřímně u takto cenově zasazeného zařízení úplně nesedí (zřejmě) jen 60Hz displej, který bude bezesporu terčem kritiky.
Je ta cena obhájitelná?
To zaleží na tobě, jak si jí obhájíš, ty šášulo.