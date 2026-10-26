Cómo usar tu iPhone para llevar el mantenimiento del coche al día y evitar reparaciones caras

El iPhone ya se ha convertido en navegador, reproductor de música, cartera digital y centro de comunicación durante los desplazamientos. Sin embargo, pocos conductores aprovechan otra de sus funciones más útiles: ayudar a llevar el control del mantenimiento del coche. No sustituye a una revisión profesional, pero sí puede evitar que se nos pase una fecha importante o que un pequeño problema termine convertido en una avería mucho más costosa.

Empieza creando una nota con los datos esenciales de tu vehículo: marca, modelo, año, tipo de motor, matrícula y kilometraje actual. Esta información sirve para planificar revisiones, pero también resulta clave cuando hay que sustituir un componente. Tener los datos exactos a mano facilita encontrar piezas compatibles; por ejemplo, un propietario puede consultar un catálogo de recambios nissan por modelo antes de pedir cita en el taller o realizar una compra.

Crea un calendario de mantenimiento realista

La aplicación Calendario es un buen punto de partida. En lugar de depender de la memoria o de una pegatina en el parabrisas, puedes crear eventos recurrentes para las tareas más habituales: cambio de aceite, revisión de niveles, inspección de neumáticos, sustitución de filtros o renovación de la ITV.

No todos los avisos deben repetirse con la misma frecuencia. El aceite puede depender tanto del tiempo como de los kilómetros recorridos, mientras que la ITV tiene una fecha fija. Una fórmula sencilla consiste en programar un recordatorio unos días antes de la fecha prevista y añadir una nota con el kilometraje aproximado al que deberías revisar el vehículo.

También es útil crear un calendario separado llamado “Coche”. Así podrás verlo junto a tus compromisos personales, pero sin mezclar revisiones, seguros o citas del taller con reuniones y cumpleaños. Si compartes el coche con tu pareja o con otro miembro de la familia, este calendario puede compartirse para que todos sepan cuándo toca actuar.

Usa Recordatorios para las pequeñas comprobaciones

Las grandes revisiones suelen quedar anotadas, pero los descuidos pequeños son los que más fácilmente pasan factura. La presión de los neumáticos, el nivel del líquido limpiaparabrisas, el desgaste de las escobillas o una luz que aparece de forma intermitente pueden parecer detalles menores. Aun así, ignorarlos durante meses puede afectar a la seguridad, al consumo o a otros componentes del vehículo.

En Recordatorios puedes crear una lista específica y organizarla por frecuencia:

Cada mes: comprobar presión y estado visual de los neumáticos.

Cada tres meses: revisar niveles básicos y funcionamiento de las luces.

Antes de un viaje largo: comprobar aceite, refrigerante, limpiaparabrisas y rueda de repuesto o kit antipinchazos.

Después de detectar un ruido o aviso: pedir cita en el taller o buscar información antes de olvidarlo.

La ventaja es que los avisos pueden aparecer justo cuando te interesan. Puedes crear un recordatorio que se active al llegar a casa, en una gasolinera habitual o al pasar cerca de tu taller de confianza. No se trata de convertir el coche en otra fuente de notificaciones, sino de recibirlas en el momento en que realmente puedes hacer algo.

Guarda facturas, fotos y referencias en Notas

La app Notas puede convertirse en el historial rápido de tu coche. En la nota principal, añade fotos de las facturas, referencias de filtros, neumáticos o escobillas y capturas de cualquier aviso que aparezca en el cuadro de instrumentos.

Este pequeño archivo resulta útil en varias situaciones. Si cambias de taller, tendrás a mano las últimas intervenciones. Si notas una vibración, un ruido o una fuga, una foto o un vídeo con fecha puede ayudar a explicar el problema. Y si vas a vender el vehículo, disponer de un historial ordenado transmite mucho más cuidado que una carpeta llena de papeles sueltos.

Conviene apuntar también qué se ha sustituido y cuándo. No hace falta escribir una ficha técnica completa: “pastillas delanteras, 87.300 km” o “batería nueva, enero de 2026” es suficiente para evitar dudas más adelante. Este registro también evita comprar dos veces una pieza que ya se sustituyó hace poco o retrasar una revisión porque nadie recuerda la última fecha.

Automatiza lo que haces siempre

La aplicación Atajos permite crear automatizaciones sencillas. Una de las más prácticas es un aviso al conectar el iPhone a CarPlay: “¿Quieres registrar el kilometraje?”. Si haces muchos kilómetros por trabajo o viajas con frecuencia, ese gesto de pocos segundos ayuda a tener una referencia más precisa de cuándo tocará el próximo mantenimiento.

Otra opción es crear un atajo para registrar gastos. Puede pedirte el importe, la categoría —combustible, reparación, aparcamiento, seguro o peajes— y guardar el dato en una nota o en una hoja de cálculo. Al cabo de unos meses tendrás una imagen mucho más clara de cuánto cuesta realmente mantener el coche.

No es necesario automatizar todo desde el primer día. Basta con elegir una rutina que ya tengas, como repostar los domingos o revisar el coche antes de salir de viaje, y usar el iPhone para hacerla más constante.

No ignores las señales del coche

El móvil sirve para organizarse, pero no debe convertirse en una excusa para retrasar una visita al taller. Si se enciende un testigo rojo, percibes olor a combustible, el coche pierde potencia, se calienta más de lo normal o aparece un ruido metálico, la prioridad es detenerse de forma segura y consultar a un profesional.

Para avisos menos urgentes, puedes hacer una foto del cuadro de instrumentos y anotar cuándo apareció el problema, en qué condiciones y si vuelve a repetirse. Este contexto es mucho más útil que llegar al taller con un simple “a veces hace un ruido”. También evita comprar piezas por intuición: un mismo síntoma puede tener causas muy distintas.

Un sistema sencillo que sí se mantiene en el tiempo

La mejor organización no es la más sofisticada, sino la que vas a utilizar de verdad. Para la mayoría de conductores, un calendario para revisiones, una lista de recordatorios, una nota con el historial y algunas fotos de facturas son más que suficientes.

Dedicar unos minutos al mes a revisar estos datos puede evitar olvidos, compras equivocadas y reparaciones que se encarecen por haberse pospuesto demasiado. El iPhone no arreglará el coche por nosotros, pero sí puede ayudarnos a cuidarlo con más orden, anticipación y tranquilidad.