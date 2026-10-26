Apple Watch mají problém se změnou času! Ukazují dvě různé hodiny

Přechod z letního na zimní čas bývá pro většinu moderní elektroniky naprosto bezproblémový. Jak se však nyní ukazuje, Apple Watch s nejnovějším watchOS 27 si s ním v některých případech úplně neporadily. Uživatelé z Evropy totiž začali po víkendové změně času hlásit poměrně kuriózní chybu, kvůli které jejich hodinky ukazují dvě různé hodiny, a co je možná ještě zajímavější, záleží na tom, zda se na displej pouze podíváte, nebo jej aktivujete.
Na problém upozornil server MacRumors, na jehož diskuzním fóru se začaly objevovat stížnosti majitelů Apple Watch z Velké Británie a dalších evropských zemí, kteří si po nedělním posunu času všimli, že jejich hodinky v režimu Always-On zobrazují nesprávný čas, konkrétně o hodinu napřed. Jakmile však displej aktivují například zvednutím zápěstí či dotykem, čas se okamžitě opraví a hodinky začnou ukazovat správnou hodnotu.
V praxi tak může nastat situace, kdy se na hodinky podíváte a vidíte například 10:30, zatímco po aktivaci displeje se čas změní na 9:30, což je samozřejmě poměrně nepříjemné, jelikož právě možnost rychle zkontrolovat čas bez nutnosti aktivace obrazovky patří mezi hlavní výhody Always-On displeje. Podobné problémy přitom někteří uživatelé zaznamenali také v pohotovostním režimu. Zatím není jasné, které konkrétní modely Apple Watch jsou chybou zasaženy ani zda se problém týká všech verzí watchOS 27, nebo pouze některých z nich. Dosavadní hlášení však naznačují, že nejde o ojedinělý případ.
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Řešení je naštěstí jednoduché
Dobrou zprávou nivménš je, že podle dosavadních zkušeností není nutné čekat na opravnou aktualizaci. Několika uživatelům totiž pomohl obyčejný restart Apple Watch, po kterém se čas začal správně zobrazovat také na neaktivním displeji. Další pak uvádějí, že problém vyřešili pouhým přepnutím ciferníku na jiný a následným návratem k původnímu. Pokud jste tedy po víkendové změně času zaznamenali na svých Apple Watch podobné chování, zkuste je nejprve restartovat. Případně můžete vyzkoušet právě změnu ciferníku, která je ještě rychlejší. Zda Apple chybu opraví také prostřednictvím aktualizace watchOS, zatím není jasné.
Celá situace je nicméně poměrně úsměvná. Apple Watch totiž dokáží sledovat celou řadu zdravotních údajů, vyhodnocovat sportovní aktivity nebo pomáhat s nejrůznějšími každodenními úkoly, ale obyčejná změna času jim nyní způsobila problémy. Naštěstí se zdá, že jde spíše o drobnou softwarovou nepříjemnost než o něco, co by uživatele mělo výrazněji omezovat. A vzhledem k tomu, že se na zimní čas bude ve Spojených státech přecházet až 1. listopadu, bude zajímavé sledovat, zda se stejná chyba projeví také tam.
Mám vážné obavy, že dokud nám bude evropská komise nařizovat, co můžeme a nemůžeme mít na svých mobilech, jsou aktualizace víceméně bezpředmětné. Samozřejmě minimální část bezpečnostních záplat..dejme tomu, ale instalovat 9GB kvůli černé ikoně muziky? Absurdní.