Apple vydal nové aktualizace pro Apple TV, HomePod i Vision Pro

Apple dnes rozjel aktualizační nadílku skutečně ve velkém. Vedle nových verzí macOS či watchOS totiž před malou chvílí uvolnil také tvOS 27.2, HomePod Software 27.2 a visionOS 27.2. A přestože se jednotlivé aktualizace liší množstvím novinek, zejména majitelé Apple TV a HomePodů se mají na co těšit. Kalifornský gigant totiž přináší nové možnosti prostorového zvuku, zajímavé světelné efekty či další vylepšení Siri.
HomePody dostávají světelné efekty a prostorový zvuk
Jednou z nejzajímavějších novinek HomePod Software 27.2 je bezesporu funkce Sound Glow, která se nyní dostává také na stávající HomePody a HomePody mini. Jejím prostřednictvím dokáže horní dotyková plocha reproduktoru barevně pulzovat do rytmu přehrávané hudby, přičemž použité barvy vycházejí z obalu konkrétního alba. Funkce navíc funguje nejen s hudbou, ale také s podcasty či ambientními zvuky od Applu.
Zajímavou novinkou je rovněž možnost nastavit HomePod jako výchozí reproduktor Macu. Apple navíc přidal funkci Lock Controls, která umožňuje deaktivovat dotykové ovládání na horní straně reproduktoru. To se může hodit například v domácnostech s malými dětmi.
Fotogalerie
Apple TV zvládne až čtyři HomePody najednou
Velké změny přináší také tvOS 27.2. Jeho hlavním lákadlem je podpora prostorového zvuku prostřednictvím čtyř HomePodů, díky které si bude možné vytvořit podstatně působivější domácí kino než dosud. Apple počítá například se sestavou čtyř HomePodů mini 2, čtyř HomePodů druhé generace nebo jejich kombinací po dvou kusech.
Háček je však v tom, že novinka vyžaduje připravovanou čtvrtou generaci Apple TV 4K, která se začne prodávat až 13. listopadu. Majitelé starších Apple TV tak tuto možnost bohužel nevyužijí. Nový HomePod mini 2 pak dorazí na trh již 30. října.
Fotogalerie #2
visionOS 27.2 vylepšuje Siri
Nejmenší porci novinek tentokrát dostávají majitelé Apple Vision Pro. Aktualizace visionOS 27.2 totiž přináší především rozšíření jazykové podpory Siri AI, která nově zvládá francouzštinu, japonštinu, korejštinu, portugalštinu a španělštinu. Kromě toho Apple zapracoval na opravách chyb a celkovém vyladění systému.
Fotogalerie #3
Všechny tři aktualizace jsou již dostupné ke stažení. V případě Apple TV je najdete v Nastavení v sekci Systém → Aktualizace softwaru, HomePody aktualizujete prostřednictvím aplikace Domácnost a Vision Pro pak přímo v nastavení systému.