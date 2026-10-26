Apple vydal macOS 27.2. Přináší vylepšenou Siri i další novinky

Apple před malou chvílí uvolnil pro veřejnost macOS Golden Gate 27.2, tedy druhou větší aktualizaci svého letošního operačního systému pro Macy. A přestože nejde o žádnou revoluci, několik zajímavých novinek se přece jen najde. Kalifornský gigant se totiž zaměřil především na vylepšení Siri AI, drobné úpravy uživatelského prostředí a samozřejmě také opravy chyb či bezpečnostních nedostatků.
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Co nového macOS 27.2 přináší?
Jednou z nejvýraznějších změn je rozšíření jazykové podpory Siri AI, která nově zvládá francouzštinu, japonštinu, korejštinu, portugalštinu a španělštinu. Čeština však mezi podporovanými jazyky stále chybí. Apple zároveň vylepšil schopnost Siri pracovat s kontextem předchozích konverzací a využívat širší spektrum osobních informací při odpovídání na dotazy.
Novinkou jsou také inteligentní návrhy ve Zprávách, které dokáží na základě obsahu konverzace doporučit rychlé akce v aplikacích Kalendář či Připomínky. Pokud se například s někým domluvíte na schůzce, systém vám může nabídnout její přidání do kalendáře. Změn se dočkaly rovněž posuvníky pro nastavení jasu a hlasitosti, které Apple vizuálně přepracoval. Zajímavostí je navíc přítomnost nových nástrojů pro rozpoznávání dotykových gest v některých systémových aplikacích. Ty sice běžní uživatelé zatím nevyužijí, mohou však souviset s přípravami na očekávané MacBooky s dotykovým OLED displejem.
Aktualizace samozřejmě obsahuje také opravy chyb, bezpečnostní záplaty a další menší vylepšení. Stáhnout ji můžete již nyní prostřednictvím Nastavení systému – Obecné – Aktualizace softwaru.