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Apple vydal macOS 27.2. Přináší vylepšenou Siri i další novinky

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple před malou chvílí uvolnil pro veřejnost macOS Golden Gate 27.2, tedy druhou větší aktualizaci svého letošního operačního systému pro Macy. A přestože nejde o žádnou revoluci, několik zajímavých novinek se přece jen najde. Kalifornský gigant se totiž zaměřil především na vylepšení Siri AI, drobné úpravy uživatelského prostředí a samozřejmě také opravy chyb či bezpečnostních nedostatků.

MacBook Air M5 LsA 5 MacBook Air M5 LsA 5
MacBook Air M5 LsA 4 MacBook Air M5 LsA 4
MacBook Air M5 LsA 3 MacBook Air M5 LsA 3
MacBook Air M5 LsA 2 MacBook Air M5 LsA 2
MacBook Air M5 LsA 1 MacBook Air M5 LsA 1
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 11 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 11
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 10 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 10
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 9 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 9
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Co nového macOS 27.2 přináší?

Jednou z nejvýraznějších změn je rozšíření jazykové podpory Siri AI, která nově zvládá francouzštinu, japonštinu, korejštinu, portugalštinu a španělštinu. Čeština však mezi podporovanými jazyky stále chybí. Apple zároveň vylepšil schopnost Siri pracovat s kontextem předchozích konverzací a využívat širší spektrum osobních informací při odpovídání na dotazy.

Novinkou jsou také inteligentní návrhy ve Zprávách, které dokáží na základě obsahu konverzace doporučit rychlé akce v aplikacích Kalendář či Připomínky. Pokud se například s někým domluvíte na schůzce, systém vám může nabídnout její přidání do kalendáře. Změn se dočkaly rovněž posuvníky pro nastavení jasu a hlasitosti, které Apple vizuálně přepracoval. Zajímavostí je navíc přítomnost nových nástrojů pro rozpoznávání dotykových gest v některých systémových aplikacích. Ty sice běžní uživatelé zatím nevyužijí, mohou však souviset s přípravami na očekávané MacBooky s dotykovým OLED displejem.

Aktualizace samozřejmě obsahuje také opravy chyb, bezpečnostní záplaty a další menší vylepšení. Stáhnout ji můžete již nyní prostřednictvím Nastavení systému – Obecné – Aktualizace softwaru.

Zdroj
Diskuze
Apple

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