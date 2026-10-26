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Apple vydal iOS 27.2! Přináší řadu zajímavých novinek

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple před malou chvílí uvolnil pro veřejnost iOS 27.2, tedy první větší aktualizaci svého letošního operačního systému pro iPhony. A přestože jsme si na ni museli počkat zhruba měsíc a půl od vydání iOS 27, čekání se rozhodně vyplatilo. Kalifornský gigant totiž přináší celou řadu novinek, které se týkají Siri, Zpráv, Apple Music či dalších systémových aplikací. A na své si přijdou také majitelé nového skládacího iPhonu Duo.

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iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
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New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
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Co nového iOS 27.2 přináší?

Jednou z nejvýraznějších změn je rozšíření jazykové podpory Siri AI o francouzštinu, japonštinu, korejštinu, portugalštinu a španělštinu. Apple navíc vylepšil její schopnost pamatovat si předchozí konverzace a pracovat s osobními informacemi například ze Zpráv, Kalendáře či historie Safari. Pro české uživatele je však háček v tom, že Siri AI zůstává v Evropské unii nadále nedostupná.

Zajímavou novinkou jsou také inteligentní návrhy ve Zprávách. Pokud se například s někým domluvíte na večeři, systém vám může nabídnout vytvoření události v Kalendáři nebo připomínky. Apple Music se pak dočkalo nového černobílého loga a přepracovaného vzhledu některých prvků aplikace. V Apple TV nově přibyla podpora uživatelských profilů, díky kterým mohou jednotliví členové domácnosti získávat vlastní doporučení na filmy a seriály.

Změn se dočkaly rovněž Podcasty, jejichž úvodní obrazovka nově odděluje nové epizody od těch rozposlouchaných. Fotky získaly vylepšení sdílených alb a podporu rozpoznávání digitálních vodoznaků SynthID, zatímco FaceTime umožňuje při skupinových hovorech využívat současně přední i zadní fotoaparát na podporovaných iPhonech.

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Majitelé iPhonu Duo mají další důvod k radosti

Velkou novinkou je podpora Apple Pencil (USB-C) pro iPhone Duo. Majitelé první skládací novinky od Applu tak mohou její velký vnitřní displej využít také k ručnímu psaní poznámek nebo kreslení. Ostatní modely Apple Pencil, včetně verze Pro, však podporovány nejsou.

Za zmínku stojí i nové možnosti automatického zamykání chytrých zámků v aplikaci Domácnost nebo bezpečnostní úpravy týkající se sledování uživatelů aplikacemi v Evropské unii. Naopak přepracovaná aplikace Zdraví, která se objevila v prvních betaverzích iOS 27.2, do finálního vydání nakonec nedorazila.

Aktualizace je již dostupná pro všechny iPhony podporující iOS 27, včetně iPhonu Duo. Stáhnout ji můžete klasicky prostřednictvím Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.

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iOS 27

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