Apple testuje OLED MacBook Air a iMac! Na vydání si ale počkáme

OLED displeje se pomalu, ale jistě stávají standardem napříč portfoliem Applu. Po iPhonech, Apple Watch a iPadech Pro se totiž tato technologie chystá také do MacBooků Pro, které by měly být představeny již v následujících dnech. A jak se nyní ukazuje, Apple má s OLED panely mnohem větší plány. Podle nejnovějších informací totiž již testuje také MacBooky Air a iMacy vybavené touto technologií. Pokud se však na některý z těchto počítačů těšíte, máme pro vás i jednu horší zprávu. Jejich příchod totiž rozhodně není za rohem.
OLED displeje zamíří i do levnějších Maců
S informacemi o testování nových počítačů přišel ve svém newsletteru Power On reportér Bloombergu Mark Gurman, který patří dlouhodobě mezi nejlépe informované zdroje ohledně plánů Applu. Podle něj kalifornský gigant aktuálně pracuje na prototypech MacBooků Air a iMaců s OLED displeji, čímž si připravuje půdu pro jejich budoucí uvedení na trh.
Přechod na OLED by přitom u obou produktových řad dával velký smysl. Oproti současným LCD panelům totiž tato technologie nabízí především dokonale černou barvu, výrazně vyšší kontrast či lepší podání barev. Výhodou může být rovněž nižší spotřeba energie při zobrazování tmavého obsahu, což by zejména u MacBooků Air mohlo přispět k ještě lepší výdrži baterie.
U iMacu by pak OLED mohl znamenat poměrně výrazný posun v kvalitě obrazu, který by ocenili nejen běžní uživatelé, ale také lidé pracující s fotografiemi či videem. Samozřejmě však bude záležet na konkrétních parametrech panelu, které zatím neznáme.
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Nové Macy dorazí dříve, OLED ale nedostanou
Háček je v tom, že samotné testování ještě neznamená blížící se uvedení na trh. Gurman totiž očekává, že Apple představí nový iMac již tento týden, zatímco aktualizovaný MacBook Air by měl dorazit začátkem roku 2027. Ani jeden z těchto počítačů však podle dostupných informací OLED displej nedostane a oba si ponechají současnou LCD technologii.
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Kdy přesně se tedy OLED variant dočkáme, zatím není jasné. Starší spekulace nicméně naznačovaly, že by se MacBook Air mohl této změny dočkat až kolem roku 2029. Podobný termín se objevoval také v souvislosti s iMacem, přestože dřívější zprávy počítaly i s rychlejším příchodem.
Za mě je pak zajímavé především to, jak opatrně Apple k nasazování OLED displejů do Maců přistupuje. Zatímco u iPhonů jde již o naprostou samozřejmost, u počítačů se zřejmě ještě několik let budeme setkávat s klasickými LCD panely. Na druhou stranu se není příliš čemu divit. Větší OLED displeje jsou stále poměrně drahé a jejich nasazení do cenově dostupnějšího MacBooku Air by mohlo znamenat nepříjemné zdražení. Je tedy otázkou, zda Apple čeká především na pokles výrobních nákladů, nebo chce OLED nejprve využít jako jeden z hlavních důvodů, proč si připlatit za dražší MacBook Pro.