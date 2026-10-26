Apple přiznal praskající displeje iPhone Duo už po pár hodinách používání!

První skládací iPhone je na trhu teprve pár dní a Apple už musí řešit problém, který si při jeho uvedení rozhodně nepřál. Někteří majitelé iPhonu Duo totiž začali krátce po zahájení prodeje upozorňovat na praskání vnitřního displeje v oblasti ohybu, a to údajně i při zcela běžném používání. A přestože zatím není jasné, jak velkého množství zařízení se problém týká, situace už přiměla Apple k oficiálnímu vyjádření. Ten nyní existenci potíží potvrdil a postiženým zákazníkům doporučuje obrátit se na jeho podporu kvůli výměně telefonu.
Displej může prasknout už po několika otevřeních
První stížnosti se začaly objevovat prakticky okamžitě po pátečním zahájení prodeje. Někteří uživatelé na Redditu a diskuzních fórech MacRumors zveřejnili fotografie iPhonů Duo, jejichž vnitřní displej vykazoval poškození v oblasti pantu. Typicky šlo o prasklinu táhnoucí se podél ohybu, kterou v některých případech doprovázely také světlé pruhy nebo nefunkční pixely.
Jeden z majitelů z Austrálie například uvedl, že se mu telefon poškodil přibližně po šesti hodinách používání, během kterých jej otevřel méně než dvacetkrát. Při dalším rozevírání měl podle svých slov ucítit nezvyklý odpor v oblasti pantu, následně uslyšel prasknutí a na displeji se objevilo poškození. Přitom tvrdí, že telefon předtím neupustil ani na něm nezaznamenal žádné viditelné známky mechanického poškození.
Zajímavé je, že se podle dosavadních fotografií poškození u více zařízení objevuje na podobném místě ve spodní polovině vnitřního displeje, což může naznačovat společnou příčinu, byť zatím rozhodně nelze tvrdit, že jde o plošnou konstrukční vadu.
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Apple problém přiznal, příčina je ale neznámá
Kalifornský gigant nyní prostřednictvím vyjádření pro MacRumors potvrdil, že o problému ví. Podle Applu se potíže s vnitřním displejem týkají malého počtu prodaných iPhonů Duo. Ve svém oficiálním prohlášení konkrétně uvedl:
„Odezva prvních uživatelů na iPhone Duo je neuvěřitelně pozitivní a těší nás, jak rychle vývojáři aktualizují své aplikace, aby využili jeho jedinečnou konstrukci. Jsme si vědomi problému, který se týká vnitřního displeje malého počtu iPhonů Duo. Pokud se uživatelé setkají s problémy s displejem svého iPhonu Duo, měli by kontaktovat AppleCare a požádat o výměnu zařízení,“ stojí konkrétně v prohlášení.
Apple nicméně zatím neupřesnil, co přesně praskání způsobuje ani zda chystá nějakou konstrukční či výrobní úpravu, která by podobným problémům do budoucna zabránila. Někteří majitelé již skutečně uspěli s výměnou přímo v Apple Storech. Háček je však v tom, že kvůli omezené dostupnosti nového telefonu nemusí být náhradní kus okamžitě k dispozici, a zákazníci tak mohou být nuceni čekat.
Do pátrání po možné příčině se mezitím pustili také odborníci z iFixit, kteří iPhone Duo rozebrali a detailně prozkoumali jeho pant. Podle jejich zjištění se v oblasti, kde k poškození dochází, setkává několik konstrukčních prvků, které mohou teoreticky při ohýbání vytvářet zvýšené mechanické namáhání. Jednou z hypotéz je například nesprávné zasouvání podpěrného prvku uvnitř pantu. Jde však pouze o možné vysvětlení, nikoliv potvrzenou příčinu.
Upřímně řečeno, ač nerad, nějaké ty problémy jsem u prvních modelů iPhone Duo na trhu tak nějak čekal. Apple sice věnoval konstrukci a odolnosti tohoto modelu obrovskou pozornost, jenže skládací displej je zkrátka podstatně komplikovanější než klasická obrazovka. Bylo by však rozhodně předčasné dělat z několika zdokumentovaných případů závěr, že má iPhone Duo zásadní konstrukční problém. Důležité nyní bude především to, zda počet reklamací poroste a jak rychle se Applu podaří odhalit skutečnou příčinu. U telefonu za zhruba 2000 dolarů totiž zákazníci právem očekávají, že jeho displej vydrží mnohem více než několik desítek otevření.
Kde soudruzi z USA (Číny) udělali chybu?
Asi myslíš, kde udělal Samsung chybu.
Samsung tezko, jeho telefony to nedelaji…pant, je prace Apple
JAKO STROJAŘ JSEM TVRDIL,kor když jsem viděl pant v nákresu, že budou problémy.Všichni se mi smáli ,že jsem hloupý diskutér z apple for…Ale já tušil problém…Tušil a počítal s ním…. V současné technologické době nelze vyrobit pant a ohebný displej natolik konstrukčně odolný aby vydržel byt běžné leč časté používání.U notebooku psanty už umíme všelijaké ale tohle to je technologie skládaná pod mikronovým mikroskopem a nelze to zvládnout,natož s utěsněním apodobně. Jediná šponka kovu tento pant zcela zničí…i tvrdší prach…