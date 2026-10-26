Apple překvapil. Nejdražší iPad mini (2026) je výkonnější než modely s nižším úložištěm

Když Apple dnes odpoledne představil světu nový iPad mini, přišel u něj s několika solidními překvapeními. V první řadě se bohužel potvrdily spekulace okolo displeje, který si i přesto, že se změnil na OLED, zachoval jen 60Hz obnovovací frekvenci. Další zajímavosti si pak lze všimnout přímo na Apple Online Store, kde v konfigurátoru Apple odhalil, že nejnadupanější verze s 512GB úložištěm, která bude v České republice stát 28 990 Kč, dostane výkonnější CPU a Neural Engine v porovnání s levnějšími variantami.
Přestože všechny konfigurace nového iPadu mini pohání čip A20 Pro, který tepe i v iPhone 18 Pro, v případě 128 a 256GB verze použil Apple „jen“ verzi čipu s 5jádrovým CPU, 7jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Enginem. Nejvyšší verze s 512GB úložištěm však disponuje 6jádrovým CPU, 7jádrovým GPU a dvojitým 16jádrovým Neural Enginem, takže by měl být tento model z hlediska AI a strojového učení rychlejší a z hledisk CPU o něco výkonnější. Z hlediska CPU sice nebude výkonnostní rozdíl zcela určitě nějak zásadní, přesto je ale poměrně zajímavé, že je jedno zařízení osazeno dvěma variantami stejného čipu.
Co se pak týče startu prodeje, novinka do něj zamíří příští pátek 6. listopadu s tím, že k předobjednání bude zařízení od středy 18. října, konkrétně pak od netradičního času 18:10. Nechme se tedy překvapit, o jak zajímavé zařízení tedy nakonec půjde, potažmo zda o něj bude mezi uživateli zájem. Jeho cena totiž není nejnižší, na druhou stranu však nabízí velmi slušné technické specifikace.
Tak škoda, že pôvodná prehľadnosť apple produktov je preč.