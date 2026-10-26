Apple představí nový MacBook Pro už ve středu. Dostane OLED displej a Dynamic Island

Podle novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg představí Apple nové 14″ a 16″modely MacBooku Pro ve středu 28. října. Pozvaní hosté na speciální akci v Los Angeles si budou moci novinky vyzkoušet bezprostředně po vydání oficiální tiskové zprávy. Hlavním lákadlem budou dotykové OLED obrazovky.
Lehčí konstrukce a vyšší cena
Nové MacBooky Pro si vizuálně zachovají podobný vzhled jako současná generace, budou však lehčí a tradiční výřez v displeji nahradí Dynamic Island. Výkon zajistí čipy M5 Pro a M5 Max, které společnost odhalila letos v březnu.
Nasazení nákladnějších OLED panelů se odrazí v koncové ceně. Gurman očekává, že nové modely mohou být až o 500 dolarů dražší než současné verze s mini-LED displeji, jejichž cena v USA začíná na 2 499, respektive 2 999 dolarech. Stávající mini-LED modely zatím zůstanou v prodeji, ale Apple je plánuje postupně vyřadit.
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Systém macOS přizpůsobený dotyku
Nový hardware doplní operační systém macOS Golden Gate, který přinese dynamické uživatelské rozhraní. Systém dokáže vyhodnotit předchozí interakce a přizpůsobit zobrazení ovládacích prvků podle toho, zda uživatel zrovna pracuje s trackpadem, nebo se dotýká obrazovky.
Dock i horní řádek nabídek projdou optimalizací pro dotyk. Klepnutí na tlačítko navíc dokáže vyvolat kontextové menu přímo kolem prstu. Apple neplánuje z MacBooku udělat tablet, dotykové ovládání má sloužit jako volitelný doplněk ke standardní klávesnici a trackpadu v situacích, kdy to dává smysl. Tento MacBook Pro bude specifickým zařízením pro specifickou skupinu uživatelů za specifickou cenu. Uvažovali byste nad koupí MacBooku Pro s dotykovým displejem?
Ano, uvažuji nad tím s ohledem na to, že už roky pracuji na velkém iPadu PRO s Magic Keybord a čím dál více mě trápí omezení iPadu oproti Macbooku. Nemluvě o váze, která je bohužel v této kombinaci opravdu znát. IPad je pořád jen iPad s připnutou klávesnicí a i když výhoda “utrhnout” klávesnice a moc si vzít klávesnici na provozvně sebou mezi zaměstnance je nesporná, bohužel práce jako taková má čím dál víc znatelnější omezení, už jen v běžném klikání na trackpad, práci v editoru Wixu, nebo absence Coworku u AI. Proto od doby co slyším o MacBooku pro s dotykovým panelem se těším na jeho představení, s vidinou že by to mohlo být zařízení přímo pro mě. Jen si popravdě nejsem úplně jistý, jestli cenovka už nebude někde z říše snů. Co by mě také zajímalo, jestli už konečně doplní do MacBooku PRO face ID. No necháme se překvapit. 🙂
Zkuste jump desktop nebo astropad. Roky mám 13 ipad PRO a nonstop nikdy nespící macbook – kam se z ipadu připojuji. Do ipadu tak dostanete velmi levně (jump je za jednorázový poplatek) prakticky neomezený macos. Chce to jen wifi, nebo hodně dat.