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Apple představí nový MacBook Pro už ve středu. Dostane OLED displej a Dynamic Island

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Podle novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg představí Apple nové 14″ a 16″modely MacBooku Pro ve středu 28. října. Pozvaní hosté na speciální akci v Los Angeles si budou moci novinky vyzkoušet bezprostředně po vydání oficiální tiskové zprávy. Hlavním lákadlem budou dotykové OLED obrazovky.

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Lehčí konstrukce a vyšší cena

Nové MacBooky Pro si vizuálně zachovají podobný vzhled jako současná generace, budou však lehčí a tradiční výřez v displeji nahradí Dynamic Island. Výkon zajistí čipy M5 Pro a M5 Max, které společnost odhalila letos v březnu.

Nasazení nákladnějších OLED panelů se odrazí v koncové ceně. Gurman očekává, že nové modely mohou být až o 500 dolarů dražší než současné verze s mini-LED displeji, jejichž cena v USA začíná na 2 499, respektive 2 999 dolarech. Stávající mini-LED modely zatím zůstanou v prodeji, ale Apple je plánuje postupně vyřadit.

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Systém macOS přizpůsobený dotyku

Nový hardware doplní operační systém macOS Golden Gate, který přinese dynamické uživatelské rozhraní. Systém dokáže vyhodnotit předchozí interakce a přizpůsobit zobrazení ovládacích prvků podle toho, zda uživatel zrovna pracuje s trackpadem, nebo se dotýká obrazovky.

Dock i horní řádek nabídek projdou optimalizací pro dotyk. Klepnutí na tlačítko navíc dokáže vyvolat kontextové menu přímo kolem prstu. Apple neplánuje z MacBooku udělat tablet, dotykové ovládání má sloužit jako volitelný doplněk ke standardní klávesnici a trackpadu v situacích, kdy to dává smysl. Tento MacBook Pro bude specifickým zařízením pro specifickou skupinu uživatelů za specifickou cenu. Uvažovali byste nad koupí MacBooku Pro s dotykovým displejem?

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MacBook Pro

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