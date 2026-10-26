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Apple opraví ošklivé Safari na vnějším displeji iPhone Duo

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Apple zvažuje úpravy Safari pro iPhone Duo, které by webovým stránkám umožnily lépe využít celou plochu vnějšího displeje. Společnost aktuálně hledá bezpečný způsob, jak obsah rozšířit, aniž by došlo k překrytí důležitých prvků uživatelského rozhraní.

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Problém s překrýváním obsahu

Jak 23. října v příspěvku na blogu WebKit vysvětlila Jen Simmons, hlavní výzva spočívá v umístění webu pod boční ovládací prvky Safari. Webový standard pro to aktuálně nabízí parametr viewport-fit=“cover“, který dovoluje stránce vyplnit kompletně celý prostor. Vývojáři webů ale musí v takovém případě ručně definovat okraje, aby rozhraní prohlížeče nepřekrylo text nebo ovládací prvky webu. Výzkum Applu ukazuje, že mnoho stránek toto nastavení na všech okrajích nezobrazuje správně. Apple proto zkoumá spolehlivější řešení.

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Aktuální stav a novinky v Safari 27.1

V současné verzi Safari 27.1 je webová stránka omezena pouze na prostor vedle ovládacích prvků a zbývající pruh se vyplňuje barvou pozadí. Ovládání se u vnějšího displeje přesunulo na bok z toho důvodu, že je panel kratší a širší než u běžných iPhonů.

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Aktualizace Safari 27.1 zároveň přidává automatické zobrazení PDF dokumentů na dvou stranách vedle sebe, pokud uživatel iPhone Duo částečně složí do tvaru knihy. Při úplném rozevření nebo zavření se dokument přepne zpět do klasického zobrazení. Vývojáři si navíc mohou prostřednictvím experimentálních funkcí testovat podporu pro detekci úhlu rozevření zařízení a pozicování webového obsahu kolem středového ohybu. iPhone Duo je v prodeji od pátku a v brzké době se můžeme těšit na uživatelská testování snad na všechny způsoby. Jeho cenovka startuje na 54 990 korunách. Dle všeho se zatím prodává velmi dobře.

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