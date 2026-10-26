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Apple nasazuje novou zbraň pro boj s podvodníky v Apple Storech

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg upozornil na rostoucí problém, se kterým se potýkají maloobchodní prodejny Applu. Podvodníci si zakoupí iPhone, vyjmou z něj příslušenství, vnitřní součástky, nebo dokonce celé zařízení, a následně se pokusí krabičku vrátit v naději, že si chybějícího obsahu zaměstnanci nevšimnou. Dosud museli pracovníci Apple Storů při vrácení zboží balení vždy otevřít a fyzicky zkontrolovat. Tento postup však vytvářel zbytečné ztráty, protože rozbalené zařízení už prodejna nemohla vrátit do oběhu jako zcela nové.

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Apple proto přišel s novým technologickým řešením. Podle Gurmana začala společnost v průběhu tohoto měsíce vybavovat své prodejny speciálním skenerem. Přístroj dokáže bezdrátově načíst iPhone přímo uvnitř krabičky a spustit diagnostiku. Ta zaměstnancům spolehlivě potvrdí, že je telefon na svém místě a zcela neporušený. Krabička díky tomu zůstane originálně zapečetěná a zařízení může okamžitě zamířit zpět do běžného prodeje. Vynalézavost podvodníků nezná mezí a výše popsaný postup je skutečně drzý až na půdu. Skener ale těmto podvodníkům vypaluje rybník a rád bych viděl obličej takového výtečníka poté, co skener nějakého odhalí.

Zdroj
Diskuze
Apple

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