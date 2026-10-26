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Apple může už dnes představit nový iPad mini! Tím ale novinky teprve začnou

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Pokud netrpělivě vyhlížíte nové Apple produkty, následující hodiny a dny by pro vás mohly být pořádně zajímavé. Podle nejnovějších informací totiž kalifornský gigant plánuje odstartovat svou podzimní produktovou nadílku již dnes, tedy v pondělí 26. října. Jako první by přitom měl přijít na řadu nový iPad mini s OLED displejem, na který fanoušci tohoto kompaktního tabletu čekají už pěkných pár let. A pokud se předpovědi vyplní, půjde jen o začátek třídenního představování novinek.

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S poměrně zajímavým scénářem přišel reportér Bloombergu Mark Gurman, který na sociální síti X upozornil na způsob, jakým Apple v poslední době představuje své produkty. Pokud totiž společnost pořádá ve středu speciální akci pro novináře, stále častěji jí předchází několikadenní série oznámení. A právě to by se podle něj mohlo zopakovat i tentokrát.

Konkrétně Gurman předpokládá, že Apple dnes představí nový iPad mini s OLED displejem, v úterý odhalí aktualizovaný iMac a MacBook Pro s čipy M6 a ve středu vše završí představením MacBooků Pro s dotykovými OLED displeji. Právě na středu 28. října má totiž Apple naplánovanou akci pro novináře v Los Angeles, kterou již minulý týden naznačil marketingový šéf společnosti Greg Joswiak. Je však důležité zdůraznit, že jde zatím pouze o Gurmanovu úvahu, nikoliv potvrzený harmonogram. Apple totiž dosud oficiálně neoznámil, kdy přesně jednotlivé produkty představí.

Dynamic Island MacBook 4 Dynamic Island MacBook 4
Dynamic Island MacBook 3 Dynamic Island MacBook 3
Dynamic Island MacBook 2 Dynamic Island MacBook 2
Dynamic Island MacBook 1 Dynamic Island MacBook 1
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Nový iPad mini má nabídnout zásadní vylepšení

Pokud se dnešní představení skutečně uskuteční, jednou z největších novinek bude bezesporu přechod iPadu mini z LCD na OLED displej. Ten by měl přinést výrazně lepší kontrast, dokonale černou barvu a celkově kvalitnější obraz. Spekuluje se také o výkonnějším čipu A20 Pro, větší operační paměti, tenčích rámečcích či přepracované konstrukci se zvýšenou odolností proti vodě. Háček je však v tom, že Apple údajně zvažoval OLED panel s obnovovací frekvencí pouhých 60 Hz. Pokud by se tato informace potvrdila, šlo by vzhledem k očekávané ceně o poměrně nepříjemné zklamání. Nový iPad mini by totiž podle zákulisních informací mohl ve Spojených státech začínat až na 799 dolarech, tedy o 200 dolarů výše než současná generace.

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Osobně jsem tedy opravdu zvědavý především na to, zda Apple skutečně zvolí třídenní představování produktů. Z marketingového hlediska by to dávalo smysl, jelikož by každá novinka dostala svůj prostor a nezapadla mezi ostatními. Na druhou stranu by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby si Apple vše nechal až na středu. Jedno je ale téměř jisté. Tento týden bude z hlediska nového hardwaru pořádně nabitý.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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