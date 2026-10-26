Apple láká na týden plný novinek! Dnešní iPad mini je teprve začátek

Pokud jste si mysleli, že dnešním představením nového iPadu mini má Apple pro tento týden hotovo, jste na omylu. Kalifornský gigant totiž před malou chvílí prostřednictvím svého marketingového šéfa Grega Joswiaka potvrdil, že nás čeká pořádně zajímavých několik dní, přičemž právě nový iPad mini je pouze jejich začátkem. A jelikož se již delší dobu spekuluje o příchodu nových Maců včetně dlouho očekávaného MacBooku Pro s dotykovým OLED displejem, je zřejmě na co se těšit.
Apple slibuje zajímavý týden
Krátce po představení nového iPadu mini se na sociální síti X ozval senior viceprezident Applu pro celosvětový marketing Greg Joswiak, který zveřejnil příspěvek upozorňující na dnešní novinku. Kromě vyzdvihnutí OLED displeje, tenčího a lehčího těla, zvýšené odolnosti či čipu A20 Pro však přidal také poměrně zajímavou poznámku. Konkrétně uvedl, že nás čeká vzrušující týden, který právě novým iPadem mini začíná.
A přestože Joswiak žádné další produkty přímo nezmínil, z jeho slov je poměrně jasné, že dnešním oznámením Apple rozhodně nekončí. Ostatně už minulý týden začal lákat na středeční akci s názvem Pro and Tell, na kterou pozval vybrané novináře a technologické tvůrce do Los Angeles. Ti by si zde měli nové produkty osobně vyzkoušet a podělit se o své první dojmy.
Zajímavé přitom je, že Apple zřejmě znovu vsadí na strategii postupného představování novinek prostřednictvím tiskových zpráv, namísto jedné velké Keynote. Podobný postup totiž využil již v minulosti a z marketingového hlediska mu umožňuje věnovat každému produktu samostatnou pozornost.
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Zítra nové iMacy, ve středu dotykový MacBook Pro?
Pokud se vyplní předpovědi reportéra Bloombergu Marka Gurmana, další novinky bychom měli spatřit již zítra, tedy v úterý 27. října. Konkrétně by mělo jít o aktualizovaný iMac s čipem M6 a základní 14″ MacBook Pro vybavený stejným procesorem. U obou se očekává především výkonnostní posun, zatímco výraznější designové změny by dorazit neměly.
To nejzajímavější si však Apple údajně schovává až na středu 28. října. Právě tehdy by totiž mohl představit zcela přepracované MacBooky Pro s OLED displeji podporujícími dotykové ovládání. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o jednu z největších změn v historii jablečných notebooků. Apple totiž dlouhé roky prosazoval názor, že dotykové ovládání patří především na iPady, nikoliv na Macy. Samozřejmě je třeba dodat, že konkrétní rozdělení produktů mezi jednotlivé dny zatím Apple nepotvrdil. Jisté je pouze to, že dnešní iPad mini nemá být poslední novinkou tohoto týdne.
Osobně jsem zvědavý především na to, jak Apple případné dotykové MacBooky Pro pojme. Samotný OLED displej by totiž byl velmi příjemným upgradem, avšak možnost ovládat macOS také prsty by mohla změnit způsob, jakým tyto počítače používáme. A pokud Apple skutečně chystá jejich představení už na středu, máme před sebou zřejmě jeden z nejzajímavějších týdnů letošního roku.