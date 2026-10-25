Recenze chytrých žárovek Govee: Matter z nich dělá ideální volbu pro Apple domácnost

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že chytré osvětlení je jednou z věcí, které člověk začne skutečně oceňovat až ve chvíli, kdy si na něj zvykne. Možnost rozsvítit světlo hlasovým povelem, změnit jeho barvu podle nálady nebo nastavit automatizaci, díky které se večer samo ztlumí, totiž může na první pohled působit jako zbytečný luxus. Jakmile ale podobné funkce začnete používat pravidelně, věřte mi, že návrat ke klasickým žárovkám vás lákat absolutně nebude. Alespoň já to tak mám a absolutně bych neměnil. Chytrá domácnost mě baví už pěkných pár let a právě osvětlení považuji za jednu z oblastí, ve kterých dokáže moderní elektronika zpříjemnit každodenní život skutečně výrazně.
O to víc mě proto zaujala možnost vyzkoušet si hned šest různých modelů chytrých žárovek Govee, které mají jednu velmi důležitou věc společnou. Všechny totiž podporují standard Matter, díky kterému je lze začlenit do Apple Domácnosti a následně ovládat prostřednictvím iPhonu, Apple Watch, Siri nebo nejrůznějších automatizací, což je samozřejmě pro uživatele Apple ekosystému naprosto zásadní. Nemusíte totiž díky tomu rázem přemýšlet nad tím, zda výrobce podporuje HomeKit přímo, nebo zda budete odkázáni na další samostatnou aplikaci. Matter zkrátka propojení různých značek a platforem výrazně zjednodušuje.
Govee navíc nenabízí jen několik téměř totožných žárovek s jinou svítivostí. V nabídce najdete klasické modely s paticí E27, menší E14, bodové GU10 nebo designové žárovky připomínající staré Edisonovy modely. Každá z nich se tak hodí trochu jinam a právě proto mi dává větší smysl podívat se na ně v rámci jedné souhrnné recenze. Nejdříve si tedy jednotlivé modely krátce představíme a následně se zaměříme na to, co mají společného a proč je jejich propojení s Apple Domácností tak zajímavé.
Technické specifikace aneb šest žárovek pro různé příležitosti
Govee Smart WW E27 800 lm: Klasika, která dává smysl
Začnu modelem, který je z celé šestice možná nejméně atraktivní, ale pro řadu domácností může být paradoxně nejpraktičtější. Govee Smart WW E27 totiž nenabízí miliony barev ani nejrůznější světelné efekty, ale její hlavní předností je možnost nastavení bílého světla v rozmezí 2700 až 6500 K, takže si můžete vybrat mezi příjemně teplým osvětlením vhodným například pro večerní odpočinek a studenějším světlem, které se naopak hodí při práci.
Žárovka nabízí světelný tok 800 lumenů při příkonu 9 W, stmívatelnost od 1 do 100 % a životnost až 15 000 hodin. Samozřejmostí je podpora Wi-Fi, Bluetooth a Matter. Prodává se navíc v balení po dvou kusech za 399 Kč, což z ní dělá velmi zajímavou volbu pro ty, kteří chtějí chytré osvětlení především kvůli pohodlnému ovládání, nikoliv kvůli barevným efektům.
Osobně si dokážu tento model představit například v kuchyni, na chodbě nebo v pracovně, kde člověk většinu času nepotřebuje měnit barvy, ale možnost regulovat jas a teplotu světla se mu rozhodně hodí. A vzhledem k ceně mi připadá jako velmi rozumný vstup do světa chytrého osvětlení.
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Govee Smart RGBWW E27 1200 lm: Když potřebujete pořádně rozsvítit
Druhým modelem je Govee Smart RGBWW E27 se světelným výkonem 1200 lumenů, která představuje podstatně univerzálnější řešení. Vedle nastavitelné bílé v rozmezí 2700 až 6500 K totiž podporuje také přibližně 16 milionů barev, díky čemuž ji můžete používat nejen jako klasický zdroj světla, ale také pro vytváření nejrůznější atmosféry.
Právě svítivost 1200 lumenů je zde podle mě jeden z nejdůležitějších parametrů. Zatímco některé chytré žárovky jsou totiž vhodné především jako doplňkové osvětlení, tento model už má dostatečný výkon na to, aby mohl sloužit jako hlavní zdroj světla i v prostorách, kde potřebujete opravdu dobře vidět. Příkon činí 12 W, životnost výrobce udává až 25 000 hodin a nechybí ani stmívatelnost v rozsahu 1 až 100 %.
Zajímavá je rovněž podpora nejrůznějších světelných scén, synchronizace s hudbou nebo možnost vytváření skupin několika žárovek v rámci doprovodné aplikace Goove Home. Samozřejmě nechybí ani Matter, Wi-Fi a Bluetooth. Cena přitom činí 499 Kč za kus, což mi vzhledem k nabízeným možnostem připadá velmi slušné. Pokud bych si pak měl z celé šestice vybrat jednu univerzální žárovku například do obývacího pokoje, právě tento model by patřil mezi mé favority.
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Govee Smart RGBWW E14: Ideální do menších svítidel
Dalším modelem je Govee Smart RGBWW s paticí E14, která se od předchozích žárovek liší především svými rozměry a určením. Zatímco E27 je standardem u většiny klasických stropních svítidel a lamp, menší E14 najdete například v některých stolních lampičkách, lustrech nebo dekorativních svítidlech – u nás pak v lampě za pohovkou, která slouží pro čtení.
Přestože jde o menší žárovku, výrobce ji vybavil podporou přibližně 16 milionů barev, nastavitelnou bílou v rozmezí 2700 až 6500 K a stmíváním od 1 do 100 %. Světelný tok se podle technického popisu pohybuje kolem 400 lumenů při příkonu 4,8 W, přičemž životnost má dosahovat až 25 000 hodin. Samozřejmostí je opět Matter, Wi-Fi, Bluetooth nebo možnost synchronizace světelných efektů s hudbou.
V balení najdete dvě žárovky za 649 Kč. Tento model bych osobně viděl především jako řešení pro menší lampy nebo víceramenné lustry, kde je možné několik žárovek seskupit a následně ovládat společně. Právě možnost nastavit jim stejnou barvu nebo jas jedním povelem je totiž něco, co dokáže používání podobných svítidel velmi zpříjemnit.
Govee Smart RGBWW GU10: Chytré bodové osvětlení
Pokud máte doma bodová světla, pravděpodobně dobře znáte patici GU10. A právě pro tento typ osvětlení je určen další model z testované šestice. Govee Smart RGBWW GU10 nabízí světelný tok 400 lumenů při příkonu 4,8 W, podporu přibližně 16 milionů barev a nastavitelnou teplotu bílého světla v rozmezí 2700 až 6500 K.
Nechybí ani stmívání od 1 do 100 %, životnost až 25 000 hodin, Wi-Fi, Bluetooth nebo podpora Matter. Stejně jako u předchozího modelu můžete využívat různé světelné scény, synchronizaci s hudbou a vytváření skupin. Balení obsahuje dvě žárovky a stojí 499 Kč.
Právě u bodových světel mi přitom možnost chytrého ovládání připadá mimořádně zajímavá. Pokud totiž máte například v obývacím pokoji nebo kuchyni několik bodovek, můžete je prostřednictvím Apple Domácnosti ovládat jako jeden celek, případně jim přiřadit různé scény. Jednou tak můžete mít místnost osvětlenou naplno, jindy vytvořit tlumenější atmosféru například pro sledování filmu, a to všechno bez nutnosti měnit samotná svítidla.
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Govee Smart ST64 RGBWW: Retro vzhled s moderními funkcemi
Pátým modelem je Govee Smart ST64 RGBWW, která se od předchozích žárovek výrazně liší především designem. Výrobce zde totiž vsadil na vzhled klasické Edisonovy žárovky s podlouhlým tělem a viditelnými světelnými vlákny. Jenže zatímco původní Edisonovy žárovky byly z hlediska možností osvětlení velmi jednoduché, tato novinka nabízí prakticky vše, co byste od moderní chytré žárovky očekávali.
K dispozici je zde tedy světelný tok 500 lumenů, příkon 5 W, nastavitelná bílá od 2700 do 6500 K a přibližně 16,4 milionu barev. Zajímavostí je využití technologie COB, díky které světlo vychází z hustě osazených LED vláken a jednotlivé diody nejsou tak výrazně patrné. Výrobce uvádí také index podání barev vyšší než Ra 90, stmívatelnost od 1 do 100 % a životnost až 15 000 hodin. Samozřejmostí je opět podpora Matter, Wi-Fi a Bluetooth, takže ani zde nepřijdete o možnost začlenění do Apple Domácnosti. Cena činí 729 Kč za kus.
Tento model mi připadá jako ideální volba do otevřených svítidel, ve kterých je samotná žárovka vidět. Zatímco u klasického stropního světla totiž její design příliš neoceníte, v závěsné lampě nad jídelním stolem nebo v dekorativním svítidle může vypadat opravdu zajímavě a možnost měnit barvy či intenzitu světla je zde příjemným bonusem.
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Govee Smart G80 RGBWW: Designová alternativa s kulatým tělem
Posledním modelem je Govee Smart G80 RGBWW, která má s předchozí ST64 společného poměrně dost. Také zde totiž výrobce vsadil na design inspirovaný klasickými žárovkami, tentokrát však s výrazně kulatějším tělem. Díky tomu se hodí především do svítidel, ve kterých chcete samotnou žárovku přiznat a využít ji jako součást interiéru.
Technicky nabízí světelný tok 500 lumenů při příkonu 5 W, nastavitelnou bílou v rozmezí 2700 až 6500 K a přibližně 16,4 milionu barev. Nechybí technologie COB, index podání barev vyšší než Ra 90, stmívatelnost od 1 do 100 % nebo životnost až 15 000 hodin. I zde je samozřejmostí podpora Matter, Wi-Fi a Bluetooth, takže ji lze stejně jako ostatní modely propojit s Apple Domácností. Cena činí 729 Kč za kus.
Osobně bych mezi G80 a ST64 vybíral především podle vzhledu a konkrétního svítidla, do kterého žárovku plánujete umístit. Z hlediska základních technických parametrů jsou si totiž oba modely velmi podobné a hlavní rozdíl spočívá právě v jejich tvaru.
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Testování aneb Matter je pro Apple uživatele zásadní výhoda
Přestože se jednotlivé žárovky liší svítivostí, tvarem nebo typem patice, z hlediska chytrých funkcí mají společného opravdu hodně a právě proto mi dává smysl věnovat se jejich používání souhrnně. Všechny totiž podporují Matter, což je podle mě jedna z nejdůležitějších vlastností celé této produktové řady. Pro člověka, který má doma iPhone, Apple Watch, Apple TV nebo HomePod a využívá aplikaci Domácnost, totiž představuje Matter velmi příjemné zjednodušení. A to já přesně jsem.
Ještě před několika lety nebylo vůbec samozřejmé, že chytré zařízení od výrobce zaměřeného na Android nebo vlastní aplikaci dokážete jednoduše propojit s HomeKitem. Často bylo potřeba hledat speciální kompatibilní modely, pořizovat různé brány nebo se smířit s tím, že některé funkce budete ovládat výhradně prostřednictvím aplikace výrobce. Matter se snaží právě tyto problémy odstranit a umožnit různým zařízením komunikovat napříč ekosystémy.
V případě žárovek Govee to znamená, že je můžete přidat do Apple Domácnosti prostřednictvím jejich Matter párovacího kódu a následně s nimi pracovat podobně jako s jinými kompatibilními světly. Při prvotním nastavení je samozřejmě potřeba postupovat podle pokynů výrobce a mít správně připravenou domácí síť (konkrétně 2,4GHz). Pro vzdálené ovládání a automatizace v Apple Domácnosti je pak potřeba také domácí centrum, tedy kompatibilní Apple TV nebo HomePod.
Jakmile máte žárovky do Domácnosti přidané, začíná ta pravá zábava. Žárovky totiž můžete zapínat a vypínat přímo z iPhonu, upravovat jejich jas, měnit barvy nebo je přiřazovat do jednotlivých místností. Stejně tak je lze ovládat prostřednictvím Siri, takže místo hledání vypínače stačí jednoduše požádat o rozsvícení světla v konkrétní místnosti. Čeština podporovaná samozřejmě není, ale z vlastní zkušenosti vím, že stačí pár základních anglických frází a Siri vám bude sloužit jedna báseň – a to i v případě, že máte třeba jednotlivé místnosti pojmenované hezky česky. A pokud máte doma více chytrých zařízení, můžete je samozřejmě zapojit také do nejrůznějších scén a automatizací.
Právě automatizace považuji za jednu z největších výhod chytrého osvětlení obecně. Představte si například, že večer přijdete domů a světla se automaticky rozsvítí na příjemnější intenzitu, zatímco při odchodu zhasnou. Nebo že si vytvoříte scénu pro sledování televize, která ztlumí hlavní osvětlení a ponechá pouze jemné ambientní světlo. Podobné věci sice nejsou žádnou novinkou, ale díky Matter je můžete řešit přímo v prostředí Apple Domácnosti, aniž byste museli neustále přecházet mezi několika aplikacemi.
Velkou výhodou je také možnost kombinovat žárovky Govee s produkty jiných značek. Pokud totiž už například máte chytré zásuvky, senzory pohybu nebo další osvětlení podporující Apple Domácnost, nemusíte se omezovat pouze na jednoho výrobce. Vše můžete propojit do společných scén a automatizací, což je podle mě směr, kterým by se chytrá domácnost měla ubírat.
Samozřejmě je ale potřeba počítat s tím, že Matter automaticky nezpřístupní všechny funkce, které jednotlivé žárovky nabízejí. Základní ovládání, jako je zapnutí, vypnutí, změna jasu nebo barvy, můžete řešit prostřednictvím Apple Domácnosti, ale pokročilejší možnosti typu výše zmíněná synchronizace světla s hudbou a tak podobně zůstávají doménou aplikace Govee Home. Ale když budu upřímný, nemyslím si, že vám tyto doplňkové funkce nedostupné přes Domácnost vlastně nějak zásadně budou chybět.
Mě osobně to popravdě nechybí vůbec. Apple Domácnost totiž vnímám především jako místo, ze kterého chci ovládat běžné funkce všech chytrých zařízení. Pokud si pak jednou za čas chci pohrát s nejrůznějšími světelnými efekty nebo vytvořit speciální scénu, nemám problém otevřít aplikaci výrobce. Důležité je, že kvůli každodennímu rozsvěcení a zhasínání světel tohle řešit, nebo spíš absolvovat nemusím.
Jaký model vybrat?
Při výběru konkrétní žárovky bych se osobně řídil především tím, kam ji chcete umístit a co od ní očekáváte. Pokud hledáte jednoduché chytré osvětlení do běžné místnosti a nepotřebujete barevné efekty, velmi dobře poslouží základní WW E27 s 800 lumeny. Je totiž cenově dostupná, nabízí dostatečnou svítivost pro řadu běžných použití a díky nastavitelné teplotě bílé můžete světlo přizpůsobovat denní době.
Pokud ale chcete univerzálnější řešení, které zvládne jak klasické osvětlení, tak vytváření barevné atmosféry, sáhl bych po RGBWW E27 s 1200 lumeny. Právě kombinace vysoké svítivosti a možnosti měnit barvy mi připadá jako velmi dobrý kompromis mezi praktičností a zábavou. Menší E14 a bodové GU10 pak dávají smysl především tam, kde jste omezeni konkrétním typem svítidla.
A pokud vám záleží také na designu, jsou zde modely ST64 a G80. Ty sice stojí o něco více, ale na rozdíl od klasických žárovek dokážou fungovat také jako zajímavý dekorativní prvek. V otevřených svítidlech tak mohou vypadat podstatně lépe než obyčejné LED žárovky, aniž byste přišli o chytré funkce.
Z vlastní zkušenosti bych pak doporučil před pořízením žárovek skutečně popřemýšlet nad tím, co od nich přesně očekáváte, protože vám to může ve výsledku i ušetřit nemalé peníze. Já si například před lety nakoupil domů dražší žárovky s podporou milionů barev, protože mi to jednoduše přišlo jako super nápad, abych po letech zjistil, že jsem si zeleně, červeně či modře svítil možná 5x a zbytek času u nás „jede“ klasická bílá v různých teplotách. Spíš než na barvičky bych se tedy zaměřil na svítivost, kterou bych hledal co nejvyšší a případně si ji přes aplikaci zredukoval. Požadavky každého jsou ale samozřejmě jiné a tak jen dodám, že se snažte žárovky koupit prostě přesně vám „na míru“.
Resumé
Govee podle mě se svou aktuální nabídkou chytrých žárovek ukazuje, že moderní osvětlení už dávno nemusí být jen o možnosti měnit barvy prostřednictvím mobilní aplikace. Mnohem důležitější je totiž to, jak jednoduše dokážete světla začlenit do každodenního života a propojit je s ostatními zařízeními. A právě zde hraje zásadní roli podpora Matter, díky které mohou všechny testované modely fungovat jako součást Apple Domácnosti.
Velmi se mi líbí také šíře nabídky. Govee totiž nepřichází s jedinou univerzální žárovkou, kterou se snaží vyhovět všem, ale nabízí hned několik variant pro různé situace. Od cenově dostupného modelu s nastavitelnou bílou přes výkonnou RGBWW žárovku až po designové modely inspirované klasickými Edisonovými žárovkami. Díky tomu si můžete vybrat přesně podle toho, jaké osvětlení doma potřebujete, aniž byste museli slevovat z požadavku na kompatibilitu s Apple ekosystémem.
Za velkou výhodu považuji také ceny, které se v případě testované šestice pohybují od 399 Kč za dvojici základních bílých žárovek až po 729 Kč za designové modely. Vzhledem k tomu, že všechny podporují Matter a většina z nich nabízí také široké možnosti nastavení barev, jasu a nejrůznějších scén, jde podle mě o velmi zajímavou nabídku.
Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že pro využívání pokročilejších světelných efektů budete stále potřebovat aplikaci Govee Home a že samotný Matter neznamená automaticky podporu všech funkcí přímo v Apple Domácnosti. To ale osobně nevnímám jako zásadní problém. Důležité je, že každodenní ovládání osvětlení můžete pohodlně řešit prostřednictvím iPhonu, Apple Watch nebo Siri, zatímco pokročilejší možnosti máte k dispozici tehdy, když je skutečně potřebujete.
Pokud tedy přemýšlíte nad pořízením chytrého osvětlení a zároveň patříte mezi uživatele Apple ekosystému, žárovky Govee rozhodně stojí za pozornost. Nejen kvůli svým technickým parametrům a poměrně příznivým cenám, ale především proto, že díky Matter dokážou zapadnout do chytré domácnosti bez nutnosti uzavírat se do ekosystému jediného výrobce. A přesně tak by podle mě měla moderní chytrá elektronika fungovat.