Nedosáhnete palcem přes klávesnici iPhonu? Upravte její šířku a polohu

Při psaní jedním palcem nemusí být nejpohodlnější klávesnice, která zabírá celou šířku displeje. Na vzdálenější písmena se hůře dosahuje a telefon je potřeba posouvat v dlani. Systémová klávesnice iPhonu proto nabízí užší rozložení zarovnané k pravému nebo levému okraji. Zapnout ho lze přímo během psaní, aniž byste opustili rozepsaný text.
Změna se týká samotné klávesnice, obsah aplikace zůstává na svém místě. Písmena se přiblíží k ruce, kterou telefon ovládáte, zároveň se ale zmenší jednotlivé klávesy. Smyslem tedy není získat větší plochu pro klepnutí, nýbrž zkrátit vzdálenost, kterou musí palec překonávat. Právě tento rozdíl rozhoduje o tom, zda vám upravené rozložení bude vyhovovat.
Přepnutí najdete pod tlačítkem pro změnu klávesnice
Nejprve klepněte do textového pole, aby se zobrazila standardní klávesnice Applu. Potom podržte symbol zeměkoule nebo smajlíku u jejího levého dolního okraje. Důležité je tlačítko skutečně podržet: krátké klepnutí slouží k přepínání klávesnic či zobrazení emoji.
Ve spodní části otevřené nabídky jsou tři ikony rozložení. Levá přisune klávesnici doleva, pravá doprava a prostřední představuje běžnou šířku. Vyberte stranu podle ruky, kterou píšete. Pro pravý palec tedy pravou variantu, pro levý levou.
Po přepnutí zůstane vedle zúžené klávesnice volný pruh se šipkou. Ta slouží k návratu na plnou šířku, takže kvůli obnovení původního rozložení nemusíte znovu otevírat nabídku. Pokud chcete klávesnici přesunout na opačnou stranu, podržte znovu zeměkouli nebo smajlík a změňte volbu.
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Stejnou možnost nabízí i Nastavení
Polohu lze zvolit také přes Nastavení → Obecné → Klávesnice → Klávesnice pro jednu ruku. Zde nastavíte levou či pravou variantu, případně režim vypnete. Tato cesta se hodí, pokud chcete rozložení upravit předem. Během rozepsané zprávy je rychlejší nabídka přímo na klávesnici.
Funkce patří ke standardní klávesnici iOS, není tedy omezená jen na Zprávy nebo jinou konkrétní aplikaci. Pokud ale používáte klávesnici od jiného vývojáře, její nabídka a možnosti zarovnání se mohou lišit.
Menší klávesnice nemusí být vždy pohodlnější
Při zkoušení sledujte dvě věci: zda dosáhnete na protější kraj bez změny úchopu a zda vám užší klávesy nezvyšují počet překlepů. Lepší dosah totiž nemusí automaticky znamenat přesnější psaní.
Jakmile začnete používat oba palce, může být opět příjemnější plná šířka. Přepínání proto dává smysl podle způsobu držení telefonu. Obě rozložení jsou dostupná přímo při psaní a návrat k původnímu zabere jediné klepnutí na šipku.
Ať hledám jak chci, ani jedna z těch možností tam není.
Musíte přidržet prstík na tom „smajlíku“ a tam je ta možnost změnit levou nebo pravou stranu.