Magie komprese jménem 3GP: Doba, kdy se Hollywood vešel na displej o velikosti poštovní známky

Dlouho předtím, než jsme na smartphonech začali streamovat seriály ve 4K rozlišení, vládla mobilnímu videu úplně jiná technologie. Kolem roku 2005 byl absolutním králem formát s koncovkou .3gp. Ten definoval éru klasických tlačítkových telefonů od Sony Ericssonu, Nokie či Motoroly a stal se jakými průkopníkem mobilní multimediální zábavy.
Celý celovečerní film v 50 megabajtech
Dnes má jediná fotografie z chytrého telefonu klidně i 10 megabajtů. Před lety si naopak tvrdé datové limity si žádaly drastická řešení. Uživatelé trávili dlouhé hodiny u počítačových konvertorů, aby svá oblíbená DVD zmenšili do absurdních rozměrů. Díky brutální kompresi formátu 3GP se celý dvouhodinový film dokázal vměstnat do pouhých pár desítek megabajtů (často kolem 40 až 50 MB). To byla naprosto klíčová vlastnost. Tehdejší drahé paměťové karty měly kapacitu třeba jen 128 MB. Sledovat na cestách celého Pána prstenů nebo Matrix na displeji o úhlopříčce dvou palců tehdy zkrátka působilo jako naprosté sci-fi.
Infraport a všudypřítomné kostičky
Kvalita videa byla z dnešního pohledu pochopitelně úsměvná. Standardem bylo rozlišení 176 × 144 pixelů, obraz se rozpadal do obřích kompresních kostiček, framerate se trhal a zvuk připomínal plechovku. Nikomu to ale tehdy nevadilo. Zásadní bylo, že videa se dala snadno sdílet. Na školních chodbách se telefony přikládaly k sobě a tyto drobné videosoubory, ať už šlo o filmy, hudební klipy nebo vtipné scénky stažené z internetu, se trpělivě přenášely přes infraport nebo, pokud jste měli štěstí, přes Bluetooth. Ačkoliv dnes formát 3GP působí jako pravěk, pro celou jednu generaci zůstává nostalgickým symbolem doby, kdy mobilní zábavě nevládla kvalita obrazu, ale radost z toho, že to vůbec funguje.