Konec zdlouhavého zadávání kódů: Připomeňme si, jak Touch ID navždy změnilo iPhony

V září 2013 představil Apple iPhone 5s. První zařízení vybavené revoluční čtečkou otisků prstů zvanou Touch ID. Do té doby zhruba polovina uživatelů smartphonů ignorovala číselné zámky kvůli zdlouhavému zadávání kódů, což nová biometrická autentizace integrovaná přímo do domovského tlačítka vyřešila na jedničku. Stačilo intuitivně přiložit prst a iPhone se odemkl.
Safír a ocelový kroužek
Povrch domovského tlačítka tvořilo laserem řezané safírové sklíčko. Jeho extrémní tvrdost spolehlivě zabraňovala poškrábání, které by narušilo přesnost skenování, a zároveň fungovalo jako precizní čočka pro senzor. Sklíčko lemoval detekční kroužek z nerezové oceli, jenž zaznamenal přítomnost prstu a snímač okamžitě aktivoval bez nutnosti tlačítko fyzicky stisknout.
Kapacitní snímání pod kůží
Samotný snímač využíval pokročilou kapacitní technologii. Nedělal obyčejnou dvoudimenzionální fotografii bříška prstu, ale detailně snímal jeho subepidermální vrstvy (živou tkáň těsně pod povrchem kůže) ve vysokém rozlišení 500 ppi. Díky této přesnosti dokázalo Touch ID otisk spolehlivě přečíst v úhlu 360 stupňů nezávisle na orientaci telefonu v dlani.
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Lokální zabezpečení Secure Enclave
Zcela zásadní inovací byla bezpečnostní architektura. Samotný obraz otisku prstu se nikdy nikam neukládal, neodesílal na servery Applu a nezálohoval do iCloudu. Systém jej matematicky převedl na šifrovaný klíč, který byl bezpečně uzamčen výhradně v hardwarově izolované části procesoru A7 zvané Secure Enclave. Operační systém iOS k těmto datům neměl přímý přístup, pouze si od čipu vyžádal digitální potvrzení o shodě. Měli jste iPhone 5s?
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