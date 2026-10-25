JBL rozdává herní sluchátka Quantum 520X! Stačí zapojit fantazii a můžete vyhrát

Napadlo vás někdy, jaké by to bylo strávit jeden den ve světě své oblíbené videohry? Ať už byste se chtěli prohánět ulicemi Los Santos v GTA, prozkoumávat svět Minecraftu nebo se ocitnout uprostřed některého z dalších herních dobrodružství, nyní můžete svou fantazii proměnit v zajímavou výhru. JBL totiž spustilo soutěž, ve které rozdá hned dva herní headsety JBL Quantum 520X. A co je na celé věci nejlepší? K účasti nepotřebujete nic kupovat ani prokazovat své hráčské schopnosti. Stačí jen trocha kreativity a smyslu pro humor.
Herní sluchátka pro počítače i konzole
Ve hře jsou konkrétně dva headsety JBL Quantum 520X, které zaujmou nejen svým designem, ale především výbavou. Nabízejí bezdrátové připojení prostřednictvím Bluetooth nebo USB donglu, přičemž na jedno nabití vydrží až 37 hodin. Nechybí ani možnost kabelového připojení přes USB-C, podpora prostorového zvuku Quantum Spatial Sound nebo technologie JBL QuantumENGINE.
Velkou výhodou je také široká kompatibilita. Sluchátka totiž využijete s počítači s Windows či macOS, iPhony, iPady, Android zařízeními i herními konzolemi PlayStation, Xbox nebo Nintendo. O komunikaci se spoluhráči se pak stará 6mm kardioidní mikrofon s potlačením okolního hluku, který má navíc certifikaci Zoom.
Jak se zapojit do soutěže?
Samotná soutěž je jednoduchá. Stačí navštívit soutěžní stránku JBL, vyplnit formulář a odpovědět na jedinou otázku: „Co bys udělal jako první, kdyby ses na jeden den stal součástí své oblíbené hry?“
JBL následně vybere dvě nejkreativnější nebo nejvtipnější odpovědi, jejichž autory odmění novými sluchátky Quantum 520X. Nejde tedy o klasické náhodné losování, ale o soutěž, ve které rozhoduje originalita.
Soutěž probíhá do 2. listopadu 2026, přičemž oba výherce pořadatel oznámí nejpozději 9. listopadu prostřednictvím e-mailu. Následně se jejich vyhlášení objeví také v newsletteru a na instagramovém profilu JBL. Pokud tedy máte trochu fantazie a rádi hrajete hry, možná právě vaše odpověď bude tou vítěznou.