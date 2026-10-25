iPhone Duo neobstál v testu odolnosti, jakmile se vám do pantu dostane zrnko písku, máte problém

Existují dva druhy testů odolnosti. Ty první, které ani nestojí za řeč prostě vezmou iPhone a hodí jej ze 100 metrů na beton nebo sledují co se stane, když jej dáte do mixéru. O těch se nemá cenu ani bavit. Naštěstí jsou tu však testy které dělají lidé jako JerryRigEverything, které ukazují reálnou odolnost produktů v situacích, které skutečně mohou stát. V testu například uvidíte, co se stane, když vám do pantu padne zrnko písku nebo když budete mít na vnitřním displeji nějaký tvrdý bordel a zavřete jej. Jerry nakonec zjistil, že iPhone Duo není v testu odolnosti příliš dobrý a navzdory certifikaci IP68 pronikly nečistoty pomocí několika otvorů do pantu, což následně narušilo funkci magnetů, které mají držet telefon v zavřeném stavu.
Následně pak při pokusech o zavření telefonu došlo k poškození displeje. Je samozřejmě nepravděpodobné, že se vám odstane do iPhone Duo tolik nečistot, jako ukazuje Jerry, ovšem je důležité si dávat pozor, co vám do pantu může zapadnout, protože i jediné zrnko písku nebo něčeho tvrdého, může způsobit poškození telefonu. Jerry nakonec uvedl, že většina skládacích telefonů, které testoval za posledních sedm let přežila jeho testy, iPhone Duo bohužel ne. Jeho odolnost je tak horší, než u konkurenčních skládacích telefonů. Na celý test se můžete podívat ve videu níže.
Povedala stará mať – môžte si ho po…nechať!!!
Tady se vidí 8 let zaostalost za Samsung. Ale lidé tleskaji, páč mají Apple. Jsou tedy nadlidi
Tohle je jen převlečený ťamťung :-D