iPhone Duo po 48 hodinách: Co mě nadchlo a co naopak zklamalo

iPhone Duo coby svůj hlavní telefon používám už zhruba celé dva dny a protože jsem za tuto dobu narazil na řadu věcí, které mě více či méně překvapily, a to jak pozitivně, tak i negativně, myslím si, že je ideální čas na kratší rekapitulaci mých zážitků. Jak jsem už totiž psal ve svých úplně prvních dojmech ze zařízení, vzhledem k tomu, o jak specifický produkt se (na poměry Applu) jedná, bude pro mě jeho poznávání a následné vytváření si určitého názoru dost zajímavé a hlavně pak úplně jiné oproti čemukoliv, na co jsem byl u Applu doteď zvyklý. Protože zcela upřímně, tohle není jen další iPhone z řady, který člověka, jenž přechází na nový model rok co rok, nějak zásadně nezaujme. Jaká tedy tato novinka po 48 hodinách používání je?
Konstrukce, přehyb a každodenní používání
To první, co možná leckoho bude zajímat, je fakt, jak se chová displej v místě pantu. A musím říci, že žádný zázrak se zde vlastně nekoná a že nám na Keynote Apple tak trochu mazal med kolem úst. To proto, že jakýkoliv ohyb v displeji skutečně není vidět jen do prvního ohnutí, takže když zařízení vybalíte z krabičky a podíváte se na něj, jeho vnitřní displej je skutečně dokonale rovný. Stačí jej však jednou ohnout a ohyb se začne ukazovat. Není to sice nic hrozného a díky nanotextuře na displeji je vše solidně maskováno, nicméně byla by lež zde napsat, že ohyb neexistuje, protože on existuje. Všímat si jej ale víceméně nebudete, protože jakmile se člověk kouká přímo na displej, ohyb se jednoduše zamaskuje.
S ohybem, respektive pak spíš otevíráním a zavíráním zařízení se pojí další věc, na kterou jsem si musel trochu zvykat a která je přitom možná trochu úsměvná. Pokud totiž stejně jako já pracujete na MacBooku, jste nejspíš zvyklí, že zavřením víka končí určitý úkon, například vaše práce. Jenže u iPhonu Duo to tak samozřejmě není a zavřením vnitřního displeje se jen přepínáte na menší plochu, na které můžete pokračovat. Zejména v prvních hodinách používání jsem tak občas telefon zaklapl s pocitem, že tím vlastně ukončuji danou činnost, aniž bych jej následně měl tendenci zamknout, vypnout danou aplikaci či cokoliv podobného. Proces jako takový (tedy spuštěná aplikace) ale touto akcí samozřejmě nekončil.
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Se zavřeným stavem se pak pojí věc, která každému nemusí být úplně po chuti, a to sice fakt, že zatímco klasický iPhone je hardwarově na pohled zepředu krásně symetrické zařízení, v případě iPhonu Duo tomu tak není. Jednak je jeho pravá strana zaoblená, zatímco levá má ostré rohy, a jednak je kvůli tomu i upraven software tak, že máte v pravém sloupci zobrazeny ikony Wi-Fi, signálu, baterie a tak podobně. Není to určitě špatné řešení, ale chvíli mi trvalo, než jsem si na to zvykl, protože mám radši věci pěkně symetrické. Jakmile však člověk telefon rozevře, symetrie je samozřejmě zpět.
Obecně pak lze říci, že každé rozevření a potažmo i zavření iPhonu Duo je čirá radost díky naprosto dokonalému přechodu aplikace z jednoho displeje na druhý. Na mysli teď přitom nemám přechodovou animaci, protože tu přestanete po chvíli vnímat, ale spíš to, jak plynule se zkrátka a dobře vše přepne. Neexistuje tu žádná prodleva, načítání ani cokoliv jiného. Prostě zde platí, že tam, kde skončíte na jednom displeji, začínáte okamžitě na displeji druhém.
V komentářích pod mými úplně prvními dojmy se jeden ze čtenářů ptal na to, jak se telefon s novým tvarem (respektive poměrem stran) chová v kapse u kalhot a jestli nemá tendenci například vypadávat. Já iPhone Duo nosím v kapse prakticky od prvopočátku a upřímně mi nepřijde, že by zde byl nějaký zásadní rozdíl oproti iPhonu 18 Pro. Hmotnostně tedy určitě ne a tloušťkou vlastně taky moc ne. A když už, paradoxně spíš ve prospěch iPhonu Duo, protože je tlustší, a tím pádem se v kapse více „sekne“, například když si sednete, a nemá tendenci vyjíždět. V minulosti se mi už poměrně hodněkrát stalo, že když jsem sedl do auta, vypadl mi z kapsy iPhone, a to ideálně do mezery mezi dveře a sedadlo. U iPhonu Duo ale nemám při použití stejných kalhot pocit, že by měl tendenci se nějak pohybovat po kapse a vyjíždět.
Optimalizace aplikací zatím pokulhává, Touch ID také není ideální
Kolega Roman napsal před pár hodinami super článek o tom, že je dle něj Apple zpět tam, kde ho miloval, přičemž v něm poukazoval zejména na to, jak iPhone Duo přijala vývojářská komunita, která na něj chrlí spoustu zajímavých aplikací. S těmito slovy pak osobně na jednu stranu souhlasím, protože některé softwarové výtvory jsou opravdu zdařilé, avšak každá mince má bohužel dvě strany a ta druhá mi zatím přijde dost smutná. Optimalizace aplikací pro Duo je totiž zatím opravdu špatná a minimálně v mém případě vidím na vnitřním displeji telefonu ve spoustě případů jen verzi pro klasický iPhone.
Je sice pravda, že se nejedná o chybu Applu (byť jak se to vezme, protože ani on nemá vlastní aplikaci Apple Store paradoxně optimalizovanou pro iPhone Duo), ale celkový dojem ze zařízení to docela kazí. Samozřejmě naprosto chápu, že chtít po menších vývojářích, aby dodali hned v první den podporu pro iPhone Duo, by bylo docela troufalé. Zároveň si myslím, že se jedná i svým způsobem o lokální problém, kdy čeští vývojáři vytvářející aplikace primárně pro menší český trh jednoduše „netlačí na pilu“ vzhledem k malému rozšíření iPhonu Duo mezi uživateli. Úplně ale nechápu, že na optimalizaci rezignoval třeba i Google, jehož aplikace Analytics, do které koukám mnohokrát denně, či Disk coby super možnost, jak přistupovat k souborům uloženým na Google Disku, optimalizací nedisponují.
Upřímně řečeno mě nynější situace vlastně příliš nepřekvapuje, protože si moc dobře pamatuju dobu, kdy dorazil iPhone X a spousta aplikací si opravdu dlouho nerozuměla s jeho výřezem v displeji. Přijde mi ale, že zatímco tehdy jsme řešili vlastně jen černé pruhy na horní a spodní straně displeje kvůli změně poměru stran, nyní řešíme vyloženě to, že kvůli neoptimalizaci aplikace nevyužívají ani zdaleka plný potenciál zařízení, protože na krásném velkém displeji vidíte jen nudli obklopenou černým pozadím. Doufám proto, že se situace co nejdřív zlepší a otevřít iPhone Duo bude dávat brzy ještě větší smysl než nyní.
Další výtku mám pak k Touch ID, kterého jsem se obával víceméně od chvíle, kdy jej Apple u iPhonu Duo oznámil. Ne že by bylo špatné, ale pokud jste stejně jako já zvyklí na Face ID, bude vám připadat jako krok zpět už jen proto, že vás bude nutit přiložit prst na tlačítko, zatímco Face ID udělá vše za vás. Mimochodem, tlačítko je logicky umístěno na boku telefonu, ale zprvu pro mě byl trochu háček v tom, že jsem tak nějak podvědomě neustále hledal ono tlačítko na středu rámu zařízení ve složeném stavu. Jenže v takovém případě je rám vlastně dvojitý a v jeho středu se spojují hrany a opět vzniká asymetrie. Člověk se tak musí naučit sáhnout trochu jinam, než ho prst táhne, což samozřejmě není problém, ale nejde to napoprvé.
Vraťme se ale zpět k Touch ID. To alespoň můj otisk snímá docela spolehlivě, nicméně oproti Face ID na iPhonu je tu chybovost určitě větší, a to i v případě, že si naskenujete několikrát stejný prst, abyste zvýšili pravděpodobnost, že se vám alespoň nějaký otisk vždy „chytne“. Já tak vše nakonec po pár hodinách vyřešil skrze aktivaci odemykání iPhonu pomocí Apple Watch, díky čemuž nemusím Touch ID používat tak často a telefon se mi i přesto odemkne opravdu rychle. Ne vždy sice tato vychytávka funguje a někdy jí to trochu trvá, ale za sebe ji určitě doporučuji. S Face ID mi nikdy moc smysl nedávala, a proto jsem ji nepoužíval, ale v kombinaci s Touch ID je to písnička úplně jiná.
Co se týče fotoaparátů, zde se bez mučení přiznám, že vzhledem k tomu, že je u nás celý víkend škaredě a moc jsme toho zatím venku nestihli, nedokázal jsem si ještě na fotosoustavu udělat úplně názor. Když jsem ale včera něco málo fotil, fotky ze širokoúhlého i ultraširokoúhlého objektivu nevypadaly vůbec špatně. Musím ale říci, že jsem hned pocítil, že mi teleobjektiv, na který jsem zvyklý z iPhonů Pro, docela chybí. Uvědomil jsem si totiž, že spousta mých fotek ve výsledku vzniká na 4x zoom, který tu logicky chybí. Jsem proto dost zvědavý na to, jak moc mě bude nebo naopak nebude okleštěná fotosoustava limitovat.
Musím ale říci, že funkce vnějšího displeje související právě s fotoaparátem mi přijdou opravdu fajn. Zatím jsem si nejvíc hrál s dětskými animacemi, které mají na vnějším displeji zaujmout děti, zatímco na vnitřním máte k dispozici hledáček fotoaparátu, a musím říci, že dcerka na tuto věc reaguje opravdu dobře. Její focení se mi tedy zdá opravdu o něco snazší, protože přimět ji podívat se do záběru jde o něco lépe. Hezky ale funguje třeba i zrcadlení zadního foťáku na přední displej či funkce chytrá spoušť, kdy vás telefon fotí, jakmile před ním nějak zapózujete a on to „pochopí“. Jde sice o drobnosti, ale vcelku milé.
Velký displej začíná dávat smysl i při práci
Už když Apple iPhone Duo představil, říkal jsem si, že se mi sice líbí, ale vlastně úplně nevím, jestli je pro mě, protože mě nenapadalo mnoho využití pro práci či obecně činnosti, které dělám. Čím déle ale iPhone Duo mám, tím mi dává v některých věcech větší smysl a myslím si proto, že jej do svého běžného pracovního života nakonec zařadit přeci jen dokážu. Například včera jsem potřeboval kolegovi Romanovi rychle poslat pár odkazů na vydané články pro jednoho z našich klientů a zatímco na klasickém iPhonu se jedná o činnost, kdy člověk musí logicky přepínat ze Safari do Zpráv, kam vloží odkaz, odešle jej a vrací se zpět, díky možnosti spustit si na iPhonu Duo Safari a Zprávy vedle sebe jsem byl danou věc schopen udělat rychleji, jednodušeji a příjemněji.
Protože dost podobným stylem rozdávám coby šéfredaktor témata na články zbytku redakce, i v tomto směru mi možnost zobrazit si dvě aplikace vedle sebe dost vyhovuje. Velký displej je pak super i v případě, že potřebuji v rychlosti něco na webu zeditovat z telefonu. Když si totiž zapnu na vnitřním displeji WordPress, ve kterém pracujeme, nepřekvapivě se mi cokoliv edituje na větší ploše lépe a dokonce jsem schopen si telefon složit tak, že na jedné straně mám plnohodnotnou klávesnici, na druhé pak textový editor a můžu tak psát podobně jako na počítači. Jednoduché věci tedy člověk skutečně zvládne vyřídit daleko efektivněji než v případě klasického iPhonu, ze kterého je pro mě cokoliv upravovat docela bolest.
Kdybych tedy měl vnitřní displej zařízení zatím zhodnotit z hlediska toho, co pro mě přináší, řekl bych jednoznačně, že je to primárně přehlednost a efektivita pro mou práci. Že větší pracovní plocha znamená větší produktivitu, zde totiž v žádném případě není otřepaná fráze, ale naopak něco, pod co bych se rozhodně podepsal, protože mi iPhone Duo přináší v porovnání s klasickým iPhonem řadu mých pracovních věcí v mnohem snáz uchopitelné podobě. Vždyť i „pouhé“ procházení e-mailů v aplikaci Mail je najednou produktivnější, protože váš telefon už není jen čtečka, na které mrknete na příchozí zprávy a dořešíte je v kanceláři, ale díky velké ploše aplikace v designu macOS plnohodnotným přehledně uspořádaným mailovým klientem, ze kterého se dá odpovědět přeci jen lépe.
Po zhruba dvou dnech s iPhonem Duo se tedy nebojím říci, že se jedná o opravdu zajímavý kus elektroniky, který má potenciál usnadnit mnoha lidem včetně mě život prostě jen tím, že vám to, na co jste zvyklí, nabídne díky většímu displeji přehledněji, a tedy vlastně i srozumitelněji a uchopitelněji. Sledování multimediálního obsahu, hraní her a další podobné věci jsou pak dle mého názoru na takto drahém zařízení spíš druhotnou záležitostí, která má sice samozřejmě také něco do sebe, ale osobně by mě k pořízení podobného zařízení asi nepřiměla. Zda u iPhonu Duo zůstanu, či se vrátím za pár dní či týdnů zpět k iPhonu 18 Pro, vám ale v tuto chvíli ještě úplně říci nedokážu, protože zde víc než kdykoliv předtím platí, že ucelený názor na produkt si uděláte jedině tím, že jej vystavíte nejrůznějším situacím, které ukážou, zda v nich obstojí, či naopak propadne.