Ta poslední věc, která lidstvu chyběla k tomu, aby mohlo ještě víc ztrácet čas konečně přichází. Instagram dorazil na Apple TV a nabízí možnost sledovat Reels, videa a živé přenosy. Aplikace Instagram pro Apple TV umožňuje sledovat obsah od tvůrců, které sledujete s tím, že začnete sledovat videa tam ,kde jste přestali na iPhone. Instagram začal poprvé aplikaci testovat v prosinci 2025 a o necelý rok později je k dispozici pro všechny uživatele. Jedná se o další krok k tomu, o co se Meta dlouhodobě snaží, získat od autorů také delší videa, která budou konkurovat YouTube, stejně tak jako sledování živých přenosů. Aplikace je samozřejmě zdarma a vyžaduje tvOS 26.0 nebo novější.
U nás ještě k dispozici není 🥺 respektive stáhnout jde, ale ještě nefunguje 🫣