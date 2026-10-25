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Instagram dorazil na Apple TV

Vše o Apple
R. ZavřelRoman Zavřel
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Ta poslední věc, která lidstvu chyběla k tomu, aby mohlo ještě víc ztrácet čas konečně přichází. Instagram dorazil na Apple TV a nabízí možnost sledovat Reels, videa a živé přenosy. Aplikace Instagram pro Apple TV umožňuje sledovat obsah od tvůrců, které sledujete s tím, že začnete sledovat videa tam ,kde jste přestali na iPhone. Instagram začal poprvé aplikaci testovat v prosinci 2025 a o necelý rok později je k dispozici pro všechny uživatele. Jedná se o další krok k tomu, o co se Meta dlouhodobě snaží, získat od autorů také delší videa, která budou konkurovat YouTube, stejně tak jako sledování živých přenosů. Aplikace je samozřejmě zdarma a vyžaduje tvOS 26.0 nebo novější.

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Instagram

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