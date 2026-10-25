DATART vrací až 1 000 Kč za nákup Logitechu! Stačí využít novou akci

Komerční sdělení: Pokud trávíte u počítače několik hodin denně, asi mi dáte za pravdu, že kvalitní myš a klávesnice dokážou práci pořádně zpříjemnit. A právě na toto příslušenství nyní cílí zajímavá akce DATARTu, který ve spolupráci s Logitechem nabízí možnost získat zpět až 1 000 Kč z nákupu vybraných produktů prémiové řady MX. Stačí si pořídit některé ze zařízení zařazených do akce, následně nákup zaregistrovat a při splnění podmínek vám výrobce pošle část peněz zpět na účet. Nabídka se přitom týká nejen myší a klávesnic, ale také vybraných webkamer.
Logitech MX Master 4 a další příslušenství výhodněji
Hlavním lákadlem celé akce je bezesporu bezdrátová myš Logitech MX Master 4, která patří mezi zajímavé možnosti pro náročnější uživatele počítačů. Nabízí ergonomické provedení, optický senzor Darkfield s rozlišením až 8 000 DPI a sedm tlačítek včetně haptického panelu Haptic Sense. Pokud si ji nyní pořídíte, můžete získat cashback ve výši 375 Kč.
Ještě zajímavější je však možnost zkombinovat myš s dalším produktem řady MX. Pokud například v rámci jedné objednávky přidáte klávesnici Logitech MX Keys S s českým a slovenským rozložením, můžete získat zpět rovnou 1 000 Kč. Klávesnice přitom nabízí bezdrátové připojení, podsvícení s automatickou regulací jasu a podporu aplikace Logi Options+.
Do nabídky jsou zařazeny také další produkty, například kompaktní myši MX Anywhere 3S, ergonomická MX Vertical, mechanické klávesnice MX Mechanical nebo webkamery MX Brio s podporou 4K rozlišení. Majitele Maců pak mohou zaujmout speciální varianty MX Master 4 for Mac či MX Keys S for Mac, které jsou přizpůsobené používání s Apple zařízeními.
Jak získat až 1 000 Kč zpět?
Samotný princip cashbacku je poměrně jednoduchý, má však několik důležitých podmínek. Vybrané produkty je potřeba zakoupit v období od 20. října do 20. listopadu 2026. Následně musíte nákup zaregistrovat prostřednictvím příslušné registrační stránky, a to nejdříve 14 dní a nejpozději 45 dní od nákupu. Součástí registrace je také nahrání účtenky nebo faktury. Pokud splníte všechny podmínky, cashback ve výši 375 Kč nebo 1 000 Kč vám bude vyplacen na bankovní účet do 30 dní. Nejzazším termínem pro registraci je přitom 4. leden 2027.
Akce se vztahuje na vybrané produkty Logitech MX dostupné na e-shopu DATARTu i v jeho kamenných prodejnách. Pokud tedy plánujete vylepšit své pracovní místo novou myší, klávesnicí nebo webkamerou, může být současná nabídka zajímavou příležitostí, jak při nákupu ušetřit.