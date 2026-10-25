Co sledovat na HBO Max? Těchto 5 tipů nabídne mrazivé napětí, humor i honbu za pokladem

Parmezán
Ve svém prvním speciálu HBO se Kate Berlant zamýšlí nad problémy dnešní doby, včetně závislosti na telefonu a proměn sexuality.
Mlčení jehňátek
Mladá stážistka je svým šéfem v FBI pověřena rozhovorem s vězněným psychopatickým vrahem.
Sedm statečných
Městečko Rose Creek terorizuje banda bezohledného průmyslníka. Zoufalí obyvatelé proto požádají o pomoc nesourodou skupinu pistolníků.
Nepřivolávej nic zlého
Americká rodina stráví víkend u britských přátel z dovolené. Snaha zachovat zdvořilost i přes stále nepříjemnější situace se jim však vymstí.
Uncharted
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu.