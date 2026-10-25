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Co sledovat na HBO Max? Těchto 5 tipů nabídne mrazivé napětí, humor i honbu za pokladem

Vše o Apple
A. TomanováAmaya Tomanová
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Parmezán

Ve svém prvním speciálu HBO se Kate Berlant zamýšlí nad problémy dnešní doby, včetně závislosti na telefonu a proměn sexuality.

 

Mlčení jehňátek

Mladá stážistka je svým šéfem v FBI pověřena rozhovorem s vězněným psychopatickým vrahem.

Sedm statečných

Městečko Rose Creek terorizuje banda bezohledného průmyslníka. Zoufalí obyvatelé proto požádají o pomoc nesourodou skupinu pistolníků.

Nepřivolávej nic zlého

Americká rodina stráví víkend u britských přátel z dovolené. Snaha zachovat zdvořilost i přes stále nepříjemnější situace se jim však vymstí.

Uncharted

Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu.

Zdroj
Diskuze
HBO Max

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