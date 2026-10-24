Apple je zpět, zpět tam, kde jsem ho miloval!

Občas si připadám jako starej chlap, zvlášť v momentech, kdy někteří naši čtenáři už ani netuší, co to byl iPod. Naštěstí ale nejsem až tak starej, abych si nepamatoval to, co jsem na Apple miloval. Měl jsme to štěstí, že jsem zažil celou tu éru iPhone, od chvíle, kdy Steve Jobs představil první generaci iPhone, až po iPhone Duo. Pokud si pamatujete na úplný začátek stejně jako já, byla to neuvěřitelná jízda. Nejdřív přišel akcelometr a my jsme měli možnost naklánět iPhone nebo iPod touch a trefovat kuličky do virtuální díry. Později přišel gyroskop a najednou jsme byli zase o kus dál a mohli jsme střílet ve hrách jen tím, jak jsme pohybovali s telefonem. Potom Apple přidal digitální kompas a najednou use vyrojilo miliony her, které využívali kombinaci všech tří senzorů.
Zároveň však existovaly hry a aplikace, kde vývojáři jen vtipně využívali některé další vlastnosti iPhone. Stačilo fouknout do mikrofonu a sfoukli jste virtuální svíčku a tak podobně. Ano, vše to byly naprosté nesmysly a to, že jste mohli vypít pivo na virtuálním displeji jen tím, že jste naklonili telefon dnes zní jako naprostá hloupost. Ale byla to ta hloupost, díky které jste ve škole nebo v práci ukazovali kamarádům svůj iPhone a oni po něm začali toužit. Byly to přesně tyhle maličkosti, které si lidé zapamatovali a začali jej milovat. Dnes o neuvěřitelných 20 let později je tu iPhone Duo. Není to nejlepší mobil na světě, není to ani nejlepší skládačka na světě, protože to vůbec nepotřebuje. Apple opět zachránili vývojáři.
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Když se totiž dnes podíváte na instagram nebo vám někdo bude ukazovat iPhone Duo naživo, nebudete najednou řešit fotoaparát, pant, výdrž baterie ani výkon. Budete řešit, že jej můžete ohýbat a díky tomu můžete hrát na harmoniku. Budete řešit to, že si můžete pod zavřeným displejem upéct virtuální toast. Neodoláte tomu, že jej můžete zavřít jako klasický kazeťák a přehrát si virtuální kazetu. Můžete jej používat jako Nintendo 3DS nebo si jej můžete otevřít jako Macbook a pracovat na virtuálním Macbooku. Vše jsou to naprosté blbosti ale jsou to přesně ty věci, které před dvaceti lety dokázaly dostat k iPhone miliony lidí, protože se o nich mluvilo. Apple to po dvaceti letech dokázal, a i když jsem iPhone Duo nechtěl, tak jej zkrátka musím mít a musím uznat, že mě Apple zase po dvaceti letech dostal a já jsem mu neskonale vděčný. Dostal mě totiž tím, co jsme na něm vždy miloval a nyní vím, že to mohu milovat dalších dvacet let!
To, že jej budete chtít mi bylo asné hned jak jste psal, že jej chtít nebudete ;-)