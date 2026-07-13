Как восстановить удаленные файлы на телефоне Андроид: 4 способа вернуть фото и данные

Komerční sdělení: Да, в некоторых случаях удаленные файлы с телефона Android можно восстановить, но результат зависит от того, насколько давно они были удалены и были ли новые данные записаны поверх старой информации.

Когда вы удаляете фотографию или документ, Android обычно не стирает файл мгновенно. Система лишь помечает пространство памяти как свободное для записи новых данных. Пока новые файлы не заняли это место, существует вероятность их восстановления.

Однако есть несколько важных факторов:

Чем раньше вы начнете восстановление, тем выше шанс вернуть данные.

Не устанавливайте новые приложения и не снимайте новые фотографии после удаления файлов.

Внутренняя память современных Android-смартфонов использует шифрование, поэтому обычные старые методы восстановления часто больше не работают.

Если данные были удалены после полного сброса настроек, восстановление становится значительно сложнее.

Поэтому первое правило после случайного удаления файлов — прекратите активное использование телефона и выберите надежный способ восстановления.

Способ 1: Проверьте корзину Google Фото (Самый простой способ)

Если вы случайно удалили фотографии или видео, первым делом стоит проверить корзину Google Фото.

Google Фото автоматически сохраняет удаленные изображения в специальной папке «Корзина» на ограниченное время.

Как восстановить фотографии через Google Фото:

Откройте приложение Google Фото на Android. Перейдите в раздел «Библиотека». Выберите пункт «Корзина». Найдите удаленные фотографии или видео. Нажмите «Восстановить».

После этого файлы снова появятся в вашей галерее.

Однако этот способ работает только если:

синхронизация Google Фото была включена заранее;

файлы были удалены недавно;

корзина еще не была автоматически очищена.

Если фотографии были удалены давно или не сохранялись в облаке, потребуется другой способ.

Способ 2: Восстановление через резервные копии Android

Еще один официальный вариант — проверить существующие резервные копии.

Многие пользователи Android автоматически создают резервные копии через:

Google Drive;

Samsung Cloud;

фирменные сервисы производителей смартфонов.

Если резервная копия была создана до удаления файлов, часть данных можно вернуть при восстановлении устройства.

Но этот метод имеет ограничения:

резервное копирование должно быть включено заранее;

не все типы файлов сохраняются;

восстановление может потребовать сброса телефона.

Для большинства пользователей резервные копии оказываются полезными только в том случае, если они заранее заботились о сохранении данных.

Способ 3: Как восстановить удаленные файлы Android с помощью DroidKit

Если удаленные фотографии, видео или документы отсутствуют в корзине и резервных копиях, более удобным решением может стать использование специализированного программного обеспечения.

DroidKit — это набор инструментов для восстановления и управления Android-устройствами. Его модуль Data Recovery помогает искать удаленные фотографии, сообщения, контакты и другие типы данных через глубокое сканирование памяти устройства.

В отличие от случайного поиска неизвестных приложений из интернета, DroidKit предоставляет понятный процесс через компьютер и позволяет пользователю самостоятельно выбрать, какие файлы необходимо восстановить.

Основные преимущества DroidKit:

Поддержка большого количества Android-смартфонов, включая Samsung, Xiaomi, Huawei и другие бренды.

Возможность предварительного просмотра найденных файлов перед восстановлением.

Восстановление различных типов данных: фотографии, видео, сообщения, контакты и документы.

Работа через компьютер с понятным пошаговым интерфейсом.

Возможность выбирать только нужные файлы вместо полного восстановления всей системы.

Пошагово: как восстановить удаленные файлы Android через DroidKit

Шаг 1. Установите DroidKit на компьютер

Скачайте и установите DroidKit на Windows или Mac. Запустите программу и в главном меню выберите раздел Data Recovery.

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Выбрать восстановление данных

Шаг 2. Подключите Android-телефон

Подключите смартфон к компьютеру с помощью USB-кабеля. При необходимости включите USB-отладку:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «О телефоне». Несколько раз нажмите на номер сборки, чтобы активировать режим разработчика. Включите USB-отладку.

Screenshot

Подключите свой телефон Android

Шаг 3. Выберите тип файлов для восстановления

DroidKit предложит выбрать категории данных:

фотографии;

видео;

сообщения;

контакты;

документы и другие файлы.

Выберите нужные типы данных и нажмите кнопку запуска сканирования.

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Выберите тип данных, которые вы хотите восстановить

Шаг 4. Просмотрите найденные файлы

После завершения анализа программа покажет найденные данные.

Вы можете:

открыть предварительный просмотр;

выбрать нужные файлы;

сохранить их обратно на компьютер.

Важно: результат восстановления зависит от состояния памяти устройства, времени удаления файлов и версии Android.

Способ 4: Восстановление файлов с SD-карты Android

Если файлы хранились на карте памяти microSD, ситуация обычно проще.

SD-карты не используют такое же шифрование, как внутренняя память современных смартфонов, поэтому вероятность восстановления может быть выше.

Что делать:

Не записывайте новые данные на карту памяти. Извлеките SD-карту из телефона. Подключите ее к компьютеру через адаптер. Используйте программу восстановления данных для поиска удаленных файлов.

Главное правило — не продолжайте использовать карту после удаления файлов, иначе новые данные могут полностью заменить старую информацию.

Почему бесплатные приложения для восстановления Android часто не работают?

В Google Play можно найти множество приложений с обещаниями «вернуть все удаленные файлы за минуту».

Однако большинство таких программ имеют серьезные ограничения:

Они часто требуют Root-доступ

Root может дать расширенный доступ к памяти устройства, но:

снижает безопасность телефона;

может привести к потере гарантии;

подходит далеко не каждому пользователю.

Они показывают только существующие файлы

Многие бесплатные приложения фактически ищут только скрытые или временные файлы, а не реально удаленные данные.

Они могут содержать рекламу и сомнительные функции

Некоторые приложения используют обещания восстановления данных только для привлечения пользователей.

Поэтому для важных файлов лучше использовать проверенные методы восстановления.

Частые вопросы (FAQ)

Можно ли восстановить удаленные фотографии на Android без резервной копии?

Да, иногда это возможно с помощью специальных инструментов восстановления данных, например DroidKit. Однако успех зависит от того, были ли новые данные записаны поверх удаленных файлов.

Куда попадают удаленные файлы на Android?

На современных Android-телефонах нет единой корзины для всех файлов. Некоторые приложения, например Google Фото, имеют собственную корзину. Остальные данные обычно помечаются системой как доступное пространство памяти.

Можно ли восстановить файлы после сброса Android до заводских настроек?

В большинстве случаев восстановление после полного сброса становится очень сложным из-за шифрования современных Android-устройств.

Работают ли бесплатные приложения восстановления из Google Play?

Некоторые могут помочь найти недавно удаленные файлы, но большинство имеют ограниченные возможности и не могут получить доступ к глубоко удаленным данным.

Нужно ли получать Root для восстановления Android?

Нет. Современные инструменты восстановления, включая DroidKit, позволяют выполнить процесс без сложной настройки Root в большинстве поддерживаемых сценариев.

Что выбрать: краткий итог

Если вы случайно удалили файлы на Android, действуйте по следующему алгоритму:

Если удаление произошло недавно: Проверьте корзину Google Фото или другие резервные копии. Это самый безопасный способ вернуть данные.

Если резервной копии нет: Не используйте телефон активно и попробуйте специализированный инструмент восстановления, например DroidKit Data Recovery.

Если файлы были удалены давно: Шансы восстановления снижаются, поэтому лучше использовать глубокое сканирование как можно раньше.

DroidKit станет удобным решением для пользователей, которые хотят восстановить удаленные фотографии, видео и другие данные Android без сложных технических процедур. Благодаря понятному интерфейсу и пошаговой работе через компьютер процесс восстановления становится доступным даже для начинающих пользователей.