Jony Ive navrhl Ferrari: Legendární designér Applu poprvé ukázal, jak bude vypadat budoucnost elektromobilů

Ferrari poprvé ukázalo konkrétní výsledek dlouhodobé spolupráce se studiem LoveFrom, které spoluzaložil bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive. Na akci v Transamerica Pyramid automobilka odhalila interiér a uživatelské rozhraní svého prvního plně elektrického vozu s názvem Luce.
Design ovládaný dotykem
Základní filozofií interiéru Luce je minimalizace vizuálního rozptylování řidiče. Podle Jonyho Ivea jsou dotykové obrazovky vhodné pro telefon, nikoli pro řízení, protože nutí řidiče sledovat, kam sahá. Ferrari proto vsadilo na jasně oddělenou „řidičskou zónu“, kde jsou fyzické ovládací prvky striktně odděleny od zobrazovaných informací.
Zásadní funkce, jako je klimatizace, vyhřívání sedadel nebo jízdní režimy, mají vlastní mechanické přepínače a otočné ovladače. Ty spouštějí kontextové reakce na displejích, nikoli naopak.
Fotogalerie
Přístrojový štít využívá vrstvené OLED panely doplněné o skutečnou mechanickou ručičku, která se fyzicky pohybuje mezi jednotlivými vrstvami. Volant je tvořen odhalenou hliníkovou konstrukcí a skleněno-kovovými tlačítky, která jsou odlišitelná hmatem. Pádla pod volantem zde neřadí převody, ale ovládají funkce elektromobilu, například rekuperaci nebo distribuci točivého momentu.
Výrazným prvkem je také skleněný klíč s E Ink displejem. Po vložení do středové konzole typicky žlutý klíč zčerná a opticky splyne s interiérem. Ive tento moment popisuje jako úmyslný dramatický prvek, který nahrazuje tradiční startování vozu.
Řešení je dle mého názoru velmi pohodlné. Nejen že to vypadá nevšedně, ale zároveň jde o bezpečnější variantu než nynější dotyky na obrazovku. Jelikož jsem za volantem často nervózní, pokud mám dělat něco jiného než řídit, takové řešení bych uvítal.