Získejte Apple Music zdarma: snadné způsoby, jak poslouchat bez placení

Komerční sdělení: Apple Music je jednou z nejpopulárnějších platforem pro streamování hudby na světě. S více než 100 miliony skladeb, kurátorskými playlisty a exkluzivními novinkami je snadné pochopit, proč se každý měsíc přihlásí miliony posluchačů. Ne každý však chce platit opakující se poplatek jen za to, aby si mohl vychutnat své oblíbené skladby. Proto mnoho uživatelů hledá způsoby, jak získat Apple Music zdarma – nebo alespoň využívat Apple Music bez neustálého tlaku na předplatné.
V tomto průvodci prozkoumáme legitimní způsoby, jak získat přístup k Apple Music zdarma, omezení bezplatného přístupu a nejlepší dlouhodobou metodu, jak si skladby z Apple Music ponechat navždy, aniž byste museli platit měsíční poplatky.
Můžete opravdu získat Apple Music zdarma?
Oficiálně je Apple Music placená služba. Apple však čas od času nabízí bezplatné zkušební verze a propagační přístup. Zde jsou hlavní způsoby, jak mohou uživatelé využívat Apple Music bez okamžité platby:
1. Bezplatná zkušební verze Apple Music
Apple často nabízí novým uživatelům bezplatné zkušební období. V závislosti na vaší oblasti a aktuálních akcích můžete získat bezplatný přístup na 1 měsíc, 3 měsíce nebo i déle. Během zkušebního období získáte plný přístup ke katalogu Apple Music, playlistům, offline stahování a streamování ve vysoké kvalitě.
Po skončení zkušebního období se však vaše předplatné automaticky obnoví, pokud ho nezrušíte. Pokud předplatné zrušíte, ztratíte přístup ke všem staženým skladbám.
2. Balíčky bezplatných nabídek Apple Music
Někteří mobilní operátoři, studentské tarify nebo nákupy produktů Apple zahrnují dočasný přístup k Apple Music. Tyto nabídky mohou být skvělým způsobem, jak si po omezenou dobu užít bezplatné poslech.
3. Apple Music Radio
I bez předplatného mohou uživatelé poslouchat stanice Apple Music Radio. I když nebudete mít výběr skladeb na vyžádání, stále nabízí kurátorovanou hudbu zdarma.
Tyto možnosti jsou užitečné, ale všechny bezplatné oficiální metody mají časová nebo funkční omezení. Po skončení bezplatného období vaše hudební knihovna zmizí, pokud nezaplatíte.
Skutečná otázka tedy zní: Jak si můžete skladby Apple Music ponechat navždy, i po skončení bezplatného zkušebního období?
Problém se stahováním Apple Music
Apple Music umožňuje stahování offline, ale soubory jsou chráněny technologií DRM (Digital Rights Management). To znamená:
- Stahování funguje pouze v rámci aplikace Apple Music.
- Po skončení předplatného se skladby přestanou přehrávat.
- Soubory nelze přenést do MP3 přehrávačů, USB disků ani jiných aplikací.
Takže i když jste si několik měsíců užívali bezplatný přístup k Apple Music, po skončení předplatného o vše přijdete.
Proto mnoho uživatelů hledá chytřejší řešení, které jim umožní používat Apple Music zdarma i v dlouhodobém horizontu.
Nejlepší dlouhodobé řešení: ViWizard Apple Music Converter
Pokud si chcete Apple Music opravdu užít bez průběžných nákladů na předplatné, je ViWizard Apple Music Converter ideálním nástrojem.
ViWizard je navržen tak, aby převáděl skladby Apple Music do standardních audio formátů, jako jsou MP3, FLAC, WAV a další. Po převodu jsou vaše skladby zcela bez DRM a lze je přehrávat kdekoli – i po skončení bezplatné zkušební verze Apple Music.
Díky tomu je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak si Apple Music ponechat natrvalo bez placení měsíčních poplatků. Kromě Apple Music je ViWizard Apple Music Converter také ideálním řešením, pokud chcete získat audio soubory iTunes natrvalo.
Hlavní výhody programu ViWizard Apple Music Converter
1. Odstranění DRM z Apple Music: ViWizard legálně odstraní DRM ochranu ze souborů Apple Music pro osobní použití, čímž vám dá skutečné vlastnictví vaší hudby.
2. Převod do populárních formátů: Převod Apple Music do MP3, AIFF, WAV, FLAC, M4A nebo M4B. Přehrávejte skladby na jakémkoli zařízení – telefonech, tabletech, MP3 přehrávačích, autorádiích nebo chytrých reproduktorech.
3. Zachovejte 100% původní kvalitu: ViWizard zachovává původní kvalitu zvuku a ID3 tagy, včetně umělce, alba, obalu a podrobností o skladbě.
4. Rychlá rychlost převodu: Hromadný převod a vysokorychlostní zpracování vám ušetří čas při převodu velkých seznamů skladeb.
5. Offline přehrávání navždy: Po převodu vaše skladby Apple Music nikdy nevyprší. Žádné předplatné. Není vyžadován internet. Žádná omezení.
Stručně řečeno, ViWizard přemění dočasný bezplatný přístup k Apple Music na trvalou offline hudební knihovnu.
Jak získat Apple Music zdarma navždy s ViWizard
Zde je jednoduchý přehled krok za krokem:
Krok 1: Stáhněte si a nainstalujte ViWizard Apple Music Converter do svého počítače (Windows/Mac).
Krok 2: Otevřete program a přihlaste se ke svému účtu Apple Music ve vestavěném webovém přehrávači.
Krok 3: Vyberte skladby, alba nebo seznamy skladeb, které chcete zachovat, a klikněte na tlačítko +, abyste je přidali do ViWizard.
Krok 4: Vyberte výstupní formát (nejoblíbenější je MP3). Můžete také upravit další parametry zvuku pro Apple Music, jako je datový tok, vzorkovací frekvence a kanál.
Krok 5: Klikněte na Převést a nechte ViWizard zpracovat vaši hudbu. Po dokončení převodu použijte ikonu složky k vyhledání stažených souborů Apple Music.
Po dokončení budou vaše skladby Apple Music uloženy lokálně ve vašem počítači. Můžete je přenést do libovolného zařízení a užívat si neomezené přehrávání – i když skončí vaše zkušební verze Apple Music nebo bude zrušeno vaše předplatné.
Proč si více uživatelů volí ViWizard
Mnoho posluchačů Apple Music miluje tuto platformu, ale nechce se vázat na doživotní předplatné. ViWizard nabízí nákladově efektivní alternativu:
- Žádné opakující se měsíční platby
- Žádná omezení přehrávání
- Žádná data vypršení platnosti
- Naprostá svoboda výběru zařízení
Je to ideální společník pro každého, kdo chce získat Apple Music zdarma nad rámec oficiálních zkušebních verzí.
Závěrečné myšlenky
Ačkoli Apple Music nenabízí neomezený bezplatný přístup navždy, existují chytré způsoby, jak si jej užít bez průběžných nákladů. Bezplatné zkušební verze a propagační nabídky jsou skvělým začátkem, ale jsou pouze dočasné. Pokud si chcete svou knihovnu Apple Music uchovat natrvalo, nejspolehlivějším řešením je převod skladeb pomocí ViWizard Apple Music Converter.
Odstraněním DRM a uložením Apple Music jako standardních zvukových souborů vám ViWizard zaručí, že už nikdy nepřijdete o své oblíbené skladby. Žádné předplatné, žádná omezení – jen čistá svoboda hudby.
Pokud hledáte nejlepší způsob, jak získat Apple Music zdarma na dlouhou dobu, ViWizard Apple Music Converter je odpovědí.