Tlak na Apple roste. Mezitím Grok přestává svlékat ženy na fotkách!

Apple čelí rostoucímu tlaku kvůli tomu, že stále umožňuje přístup k aplikacím X a Grok ve svém App Storu. Důvodem je závažné zneužívání AI nástroje Grok k vytváření neautorizovaných intimních snímků žen a dívek, včetně těch nezletilých. xAI, společnost Elona Muska, která Grok vyvíjí, nyní reaguje – ale jen částečně.
Koalice vyzývá Apple ke stažení aplikací
Skupina 28 organizací zabývajících se digitálními právy, ochranou dětí a ženskými právy v otevřeném dopise vyzvala Apple i Google k okamžitému zákazu aplikace Grok. Upozorňují, že AI je zneužívána k tvorbě nelegálního a neetického obsahu, včetně tzv. CSAM (dětská pornografie). „Apple nejen umožňuje vznik těchto obrázků, ale zároveň z nich profituje,“ uvádí se v dopise. Zaznívá i výzva k odstranění celé platformy X, protože Grok je s ní úzce propojen.
xAI zavádí částečná omezení
xAI oznámilo, že Grok již nebude upravovat snímky skutečných lidí ve spodním prádle nebo plavkách – ale pouze v určitých případech:
- Funkce úpravy a generování obrázků je nově dostupná jen pro platící uživatele.
- V zemích, kde je to zakázáno zákonem, Grok geoblokuje generování podobných obrázků.
Někteří uživatelé však již hledají způsoby, jak nové filtry obejít, a podle dostupných informací se jim to částečně daří. Neplatící uživatelé dostávají zprávu, že funkce je dostupná pouze pro Premium předplatitele.
Apple a Google se k situaci zatím veřejně nevyjádřili, což vyvolává kritiku. Nečinnost Applu podle mnohých poškozuje jeho pověst značky, která se dlouhodobě staví jako garant bezpečného prostředí v App Store. Zatímco se xAI snaží krizovou situaci mírnit, objevují se obavy, že opatření jsou nedostatečná. Historie ukazuje, že trollové a útočníci dokážou podobné filtry rychle obejít – obzvlášť, pokud mají motivaci zacílit na ženy a nezletilé dívky. Jedno je ale jisté: Apple bude muset jednat, jinak může přijít o důvěru veřejnosti i partnerů.