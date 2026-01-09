Toto je placené komerční sdělení. Redakce nenese odpovědnost za uvedené informace. Investice do podobných projektů může být vysoce riziková.
S Trumpovou administrativou, která schválila ETF související s kryptoaktivy a signalizovala příznivější regulační postoj USA, vstupuje trh s kryptoměnami do nového politického a institucionálního prostředí. Postupné vyjasňování regulační cesty vytváří podmínky pro další účast institucionálního kapitálu.
V tomto kontextu Úřad kontrolora měny (OCC) zopakoval svůj podpůrný postoj k vývoji digitálních aktiv v souladu s předpisy a nadále se zaměřuje na blockchainové platební technologie reprezentované XRP. Tento postoj je trhem vnímán jako důležitý signál, který pomůže podpořit institucionální aplikace a výstavbu infrastruktury v souladu s předpisy.
Navzdory poklesu ceny XRP z předchozího maxima si JPMorgan Chase ve svém nejnovějším průzkumu trhu zachovává relativně pozitivní výhled na střednědobou až dlouhodobou výkonnost XRP. Zpráva uvádí, že za více příznivých podmínek má XRP do konce roku 2026 potenciál růstu, přičemž některé analytické modely stanovují cílovou cenu kolem 8 dolarů.
JPMorgan Chase se domnívá, že mezi hlavní potenciální hnací faktory patří:
- Postupné uvolňování regulační nejistoty ohledně kryptoaktiv
- Pokračující nárůst účasti institucionálních investorů
- Možnost spuštění spotového ETF XRP
- Další zlepšení infrastruktury, jako je úschova a clearing
Z pohledu technické analýzy je úroveň 2,0 USD některými obchodníky považována za klíčovou zónu podpory. S postupným zaváděním kompatibilních úschovních účtů a služeb institucionální úrovně se očekává zlepšení likvidity trhu XRP, ale může se odpovídajícím způsobem zvýšit i krátkodobá volatilita cen.
V tomto prostředí někteří investoři začínají zkoumat rozmanitější a kompatibilnější způsoby účasti v ekosystému XRP, aby vyvážili dlouhodobá očekávání hodnoty s nejistotou způsobenou volatilitou trhu.
Účast v ekosystému XRP prostřednictvím dodržování předpisů: Cloudová těžba se stává jednou z možností
Mezi různými metodami účasti se někteří uživatelé rozhodnou účastnit se ekosystému souvisejícího s XRP prostřednictvím kompatibilních cloudových těžebních řešení. Platformy, jako je BI DeFi, poskytují cloudové těžební služby, které nevyžadují vlastní hardware, čímž snižují technické a provozní bariéry a umožňují účast běžným investorům.
Díky standardizovaným smluvním mechanismům a relativně transparentním metodám výpočtu zisku je tento model vnímán jako doplňková cesta k budování stabilnější struktury cash flow a zároveň k dlouhodobému udržení digitálních aktiv.
BI DeFi: Globální platforma pro cloudovou těžbu s důrazem na dodržování předpisů a kontrolu rizik
Veřejně dostupné informace ukazují, že BI DeFi má sídlo ve Spojeném království a funguje v souladu s hlavními evropskými a mezinárodními regulačními rámci se zaměřením na požadavky MiCA a MiFID II. Platforma zavedla relativně kompletní operační systém zaměřený na správu a řízení dodržování předpisů, kontrolu rizik a ochranu investorů.
Pokud jde o bezpečnost a kontrolu rizik, BI DeFi zavedla několik opatření, včetně:
Roční finanční a compliance audity prováděné společností PwC
Úschova digitálních aktiv je pojištěna společností Lloyd’s of London
Cloudová bezpečnostní ochrana na podnikové úrovni od Cloudflare a McAfee®
Vícevrstvá šifrovací architektura a systém monitorování rizik v reálném čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Platforma v současné době podporuje vklady různých mainstreamových krypto aktiv a stablecoinů, jako jsou BTC, ETH, XRP, USDT, USDC, DOGE, SOL a BNB, což uživatelům poskytuje relativně flexibilní metody správy fondů a účasti.
Jak začít vydělávat denně s BI DeFi
- Vytvořte si účet Navštivte oficiální webové stránky bidefi.com a zaregistrujte se pomocí své e-mailové adresy. Získáte odměnu pro nové uživatele ve výši 17 dolarů.
- Vyberte si těžební plán Platforma nabízí různé smlouvy o cloudové těžbě. Uživatelé si mohou libovolně vybrat podle svých očekávaných výnosů a preferencí cyklu a zahájit těžbu jedním kliknutím.
- Automatické výdělky: Po nabytí účinnosti smlouvy systém denně vypočítává a automaticky rozděluje výdělky, což uživatelům pomáhá snadno si vybudovat stabilní zdroj pasivního příjmu a snáze se vyrovnat s výkyvy trhu.
Příklady smluv pro těžbu BI DeFi
BTC (zkušební smlouva pro začátečníky): 100 USD, doba trvání: 2 dny, denní výnos: 4 USD, celkový zisk: 100 USD + 8 USD
DOGE/LTC (Goldshell-Mini-DOGE-Pro): 500 USD, doba trvání: 6 dní, denní výnos: 6,5 USD, celkový zisk: 500 USD + 39 USD
BTC (Canaan-Avalon-A1466): 1000 USD, doba trvání: 10 dní, denní výnos: 13,6 USD, celkový zisk: 1000 USD + 136 USD
Dogecoin/Litecoin (Bitmain-Antminer-L7): investice 5 000 USD, doba trvání: 20 dní, denní výnos: 74 USD, celkový zisk: 5 000 USD + 1 480 USD
BTC (Antminer-S19k-Pro): 10 000 USD, doba trvání: 30 dní, denní výnos: 161 USD Celkový zisk: 10 000 USD + 4 830 USD
Další podrobnosti o kontraktech na výnosy z těžby naleznete na oficiálních webových stránkách BI DeFi.
Shrnutí
Celkově v tržních očekáváních kolem roku 2026 dlouhodobá logika vývoje XRP postupně doplňuje metody účasti založené na výnosech, které nabízejí kompatibilní platformy. Někteří investoři se zaměřují na potenciální zhodnocení digitálních aktiv a zároveň začínají zkoumat stabilnější struktury výnosů prostřednictvím kompatibilních cest, jako je cloudová těžba.
Vzhledem k pokračující volatilitě cen kryptoaktiv je tento typ strategie vnímán jako nástroj, který pomáhá diverzifikovat riziko spojené s jednou cenou: udržuje tržní expozici vůči dlouhodobé hodnotě XRP a zároveň snižuje závislost na krátkodobých výkyvech trhu, čímž poskytuje robustnější a racionálnější přístup k alokaci aktiv.
Navštivte https://bidefi.com/ a zaregistrujte si účet a začněte svou snadnou každodenní cestu těžbou.
