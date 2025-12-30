Aktivujte si na iPhonu vibrace po probuzení displeje

Chcete mít jistotu, že váš iPhone skutečně zareagoval na klepnutí po zhasnutí displeje? Díky nenápadné vibrační odezvě to poznáte okamžitě. Stačí zapnout jednu užitečnou funkci v nastavení přístupnosti.
iPhone nabízí řadu drobných funkcí, které mohou výrazně zpříjemnit každodenní používání. Jednou z nich je jemná vibrace, která se ozve pokaždé, když klepnete na vypnutou obrazovku. Poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a ujištění, že se zařízení skutečně probouzí – což oceníte zejména v okamžicích, kdy telefon držíte jednou rukou nebo máte zakrytý reproduktor a nevidíte displej pod úhlem.
Vibrace při probuzení displeje spojuje dvě nastavení: možnost probudit iPhone jednoduchým klepnutím a vibrační odezvu, která na toto klepnutí reaguje. Jakmile obě funkce aktivujete, při každém ťuknutí do zhasnuté obrazovky se ozve krátká vibrace a displej se rozsvítí. Jde o diskrétní, ale velmi praktický způsob, jak telefon ovládat bez zbytečného čekání, zda akci zaregistroval.
Jak zapnout vibrace při probuzení obrazovky
Postup je jednoduchý a zvládnete jej během několika vteřin:
- Otevřete Nastavení.
- Přejděte do nabídky Zpřístupnění.
- Klepněte na položku Dotyk.
- Aktivujte přepínač Klepnutí pro probuzení.
- Zapněte také možnost Vibrace.
Po aktivaci těchto voleb iPhone jemně zavibruje pokaždé, když klepnete na vypnutou obrazovku, což vám dá okamžitě vědět, že reagoval.
Vibrační zpětná vazba při probuzení displeje je nenápadná, ale překvapivě užitečná funkce. Umožní vám rychle ověřit, že telefon zareagoval, aniž byste museli sledovat displej nebo opakovat gesto. Pokud si chcete každodenní používání iPhonu ještě více zpříjemnit, zapnutí této možnosti se rozhodně vyplatí.